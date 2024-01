Sinopsis Film Horor Korea Exhuma yang akan Tayang pada Februari 2024

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Film Exhuma akan tayang pada Febuari 2024, namun belum ada persis jadwal tanggalnya. Poster film ini sudah diluncurkan pada 5 Januari 2024. Film ini bergenre thriller dan horor. Film horor Korea ini juga dikenal dengan judul The Unearthed Grave.

Sinopsis Exhuma

Dikutip dari My Drama List, film Exhuma menceritakan tentang keluarga kaya yang tinggal di Los Angeles memanggil dua dukun yang sedang melejit namanya, Hwa Rim dan Bong Gil. Mereka dipanggil untuk menyelamatkan anak yang baru lahir setelah mengalami rangkaian kejadian aneh.

Saat tiba, Hwa Rim merasakan bayangan gelap telah melekat dalam keluarga tersebut, yang disebut panggilan dari kubur. Panggilan untuk menggali kuburan dan meringankan beban leluhur, Hwa Rim mencari bantuan dari ahli ramal yang menerjemahkan tanda di tanah. Ia mencari ahli ramah terkemuka Kim Sang Deok dan seorang petugas pemakaman Ko Yeong Geum.

Keempatnya menemukan kuburan di lokasi teduh di desa terpencil di Korea. Mereka yang tidak menyadari konsekuensinya melakukan penggalian. Namun hal itu melepaskan kekuatan jahat yang terkubur di bawahnya.

Pemeran Exhuma

Aktor yang membintangi Oldboy (2003), Choi Min Sik akan tampil sebagai Kim Sang Deok, pengusir setan yang mengeluarkan kekuatan supernatural tak terduga, dikutip dari Variety. Pemeran lainnya, Kim Go En, berperan sebagai Hwa Rim. Dia pernah berperan dalam serial Little Women, Guardian, dan Eugyo.

Adapun Yoo Hae Jin berperan sebagai Ko Yeong Geum. Ia sebelumnya pernah membintangi The Night Owl. Confidential Assignment 2: Internasional, Space Sweepers. Lee Do Hyun sebagai Bong Gil. Ia pernah berperan dalam sejumlah serial, yaitu The Good Bad Mother, The Glory, Sweet Home. Film Exhuma disutradarai oleh Jang Jae Hyun.

