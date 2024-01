Son Ye Jin dan Hyun Bin Donasi 150 Juta Won untuk Pengobatan Anak-anak

Iklan

TEMPO.CO, Seoul - Aktris, Son Ye Jin dan suaminya, Hyun Bin, menyumbang donasi senilai KRW 150 juta atau sekitar Rp 1,7 miliar ke Baby Box Asan Medical Center di Seoul dan Yayasan Komunitas Jusarang. Agensi sang aktris, MSteam Entertainment, mengonfirmasi bahwa donasi yang disponsori atas nama pasangan selebritas topKorea Selata ini akan dipakai untuk mendukung biaya pengobatan anak-anak dan remaja melalui program Rumah Sakit Asan.

Selain itu, dana yang diberikan pada akhir tahun lalu itu juga ditujukan untuk proyek dengan keluarga ibu tunggal. Dana itu juga diperuntukkan anak-anak yang membutuhkan kemandirian melalui Baby Box.

Hadiah Natal dari Son Ye Jin dan Hyun Bin

Baca Juga: 7 Daftar Drama Korea dengan Rating Tertinggi Sepanjang Masa

“Saya memberikan donasi dengan harapan ini akan menjadi hadiah Natal yang akan menghangatkan hati anak-anak yang membutuhkan bantuan lebih dari sebelumnya di masa-masa sulit bagi semua orang,” kata Son Ye Jin dalam siaran persnya melansir Korea JoongAng Daily.

Bintang Crash Landing On You ini memang sering menyumbangkan donasi. Ia telah menyumbang sebesar KRW 100 juta ke Daegu Community Chest of Korea untuk membantu perawatan medis dan pencegahan Covid-19 bagi keluarga yang kurang mampu pada 2020.

Pernah Berdonasi untuk Korban Kebakaran Hutan

Lalu bersama aktor Hyun Bin, ia juga mendonasikan total KRW 200 juta kepada para korban yang kehilangan rumah akibat kebakaran hutan di Uljin, Gyeongbuk dan Samcheong, Gangwon. Donasi itu diberikan pada 2022 untuk membantu korban bencana alam.

Baca Juga: Australia Donasi 500 Ribu Vaksin Lumpy Skin Disease ke Indonesia

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Secara khusus, ibu satu anak ini telah menunjukkan kepeduliannya dalam membantu anak-anak yang membutuhkan. Seperti anak-anak yang menderita penyakit yang sulit disembuhkan, hingga mensponsori beasiswa bagi anak-anak penyandang disabilitas dari keluarga yang kurang mampu.

KOREA JOONGANG DAILY | NAVER

Pilihan Editor: Son Ye Jin Ingin Buat Bazar Akhir Tahun untuk Amal