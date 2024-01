Mengenang Kepergian David Bowie: Ini Profil dan 10 Lagunya

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - David Bowie meninggal 10 Januari 2016, dua hari setelah ulang tahunnya usia 69. David Bowie meninggal setelah berjuang melawan kanker selama 18 bulan. David meninggalkan warisan karya musik yang mengesankan, termasuk 26 album. Produser dan temannya Tony Visconti mengatakan rekaman terakhirnya, Blackstar sebagai hadiah perpisahan dari David.

Sosok David Bowie

David Robert Jones, nama lengkapnya, lahir di Brixton pada tanggal 8 Januari 1947. Pada usia 13 tahun, terinspirasi oleh jazz di West End London, ia mengambil saksofon dan memanggil Ronnie Ross untuk belajar.

Band-band awal yang pernah ia mainkan - The Kon-Rads, The King Bees, Mannish Boys, dan Lower Third -memberikannya perkenalan dengan dunia pop dan mod yang mencolok, dan pada tahun 1966, ia menjadi David Bowie, dengan rambut gondrong dan cita-cita untuk menjadi bintang yang berdesir di kepalanya.

Kenneth Pitt bergabung sebagai manajernya, dan kariernya dimulai dengan beberapa single yang sebagian besar terlupakan dan kepala yang penuh dengan ide. Baru pada tahun 1969, gebrakan di tangga lagu dimulai, dengan lagu Space Oddity yang legendaris (yang mencapai puncaknya di posisi 5 di Inggris).

Baca Juga: Menlu Inggris Khawatir Israel Mungkin Melanggar Hukum Internasional di Gaza

Dikutip dari DavidBowie.com, di tengah pengembaraan musiknya di akhir tahun 60-an, Bowie muda bereksperimen dengan media campuran, sinema, pantomim, ajaran Buddha Tibet, akting, dan cinta.

Album rock pertamanya, yang awalnya berjudul David Bowie kemudian berganti judul menjadi Man of Words, Man of Music, dan sekali lagi menjadi Space Oddity, memberi penghormatan kepada pengaruh kaleidoskopik dari kancah artistik London, sekaligus mengisyaratkan bakat menulis lagu yang akan menghasilkan beberapa karya rock n roll terbaik dan paling berbeda - meskipun butuh waktu beberapa tahun bagi dunia untuk menyusulnya.

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

The Man Who Sold The World adalah album David Bowie pertama yang direkam sebagai sebuah entitas tersendiri dan menandai titik awal dari geliat kreatif pertama yang akan datang. Gitar Mick Ronson sering disebut sebagai titik kelahiran heavy metal, dan tentu saja awal mula glam rock yang penuh keberuntungan dapat ditelusuri di sini. Album ini dirilis oleh Mercury pada bulan April 1971 dengan sambutan yang minim dan Bowie melakukan perjalanan pertamanya ke Amerika Serikat untuk mempromosikan album ini pada musim semi. Pada bulan Mei di tahun yang sama, Duncan Zowie Haywood Bowie lahir dari pasangan David dan istrinya saat itu, Angela.

RCA adalah label berikutnya yang mengontrak Bowie, dan setelah melakukan perjalanan ke Amerika untuk menyelesaikan proses legalitas, ia kembali ke London untuk merekam dua album secara berurutan.

The Guardian mencatat, Hunky Dory dibuat dari demo enam lagu yang berhasil memikat label untuk mengontraknya dan menampilkan lagu Changes dan Life on Mars? Hampir seketika, album ini diikuti oleh album klasik instan The Rise and Fall of Ziggy Stardust dan The Spiders from Mars-rekaman yang tanpanya daftar Album Terbesar Sepanjang Masa tidak akan lengkap.

Lagu-lagu Bowie yang Apik Tak Terlupakan

1. Sound and Vision

2. Ashes to Ashes

3. Station to Station

4. Life on Mars

5. Heroes

6. Sweet Thing

7. Young American

8. Oh You Pretty Thing

9. Tis a pity she was a whore

10. Drive in Saturday

DIMAS KUWANTORO | YOLANDA AGNE

Pilihan editor: