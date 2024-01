Gigi Hadid Makan Malam Bareng Bradley Cooper dan Ibunya Usai Golden Globes 2024

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Gigi Hadid menemani Bradley Cooper dan ibunya untuk makan malam bersama setelah Golden Globe Awards 2024. Mereka menghabiskan malam tersebut di restoran Giorgio Baldi, Los Angeles, tak lama setelah acara penghargaan selesai.

Bradley Cooper tampak gagah dalam balutan jas hitam dan dasi kupu-kupu, sementara Gigi Hadid tampil memukau dalam balutan oversize coat serba hitam dikombinasikan dengan sepatu hak tinggi serta perhiasan berkilauan, termasuk kalung emas bertuliskan nama putrinya yang berusia 3 tahun, Khai.

Baca Juga: Deretan Lengkap Pemenang dan Nominasi Golden Globes 2024

Beberapa jam setelah tiba, Gigi Hadid juga keluar dari restoran secara terpisah dari Bradley Cooper, dan ibunya, Gloria Campano.

Sebelum makan malam tersebut, Bradley Cooper berjalan di red carpet Golden Globe Awards 2024 bersama ibunya. Bradley Cooper masuk dua nominasi Golden Globe Awards 2024 untuk film Maestro.

Kedekatan Gigi Hadid dengan Ibu Bradley Cooper

Ini bukan pertama kalinya Gigi Hadid menghabiskan waktu berkualitas bersama ibu Bradley Cooper. Pada November 2023, Gloria Campano terlihat di dalam butik milik Gigi Hadid, Guest in Residence di New York. Ibu Bradley Cooper bahkan memakai sepasang sepatu Adidas x Guest in Residence edisi terbatas dari pembawa acara Next in Fashion.

Bradley Cooper Dikabarkan Beli Rumah Dekat Keluarga Gigi Hadid

Baca Juga: Film Biopik Oppenheimer Borong 5 Piala Golden Globe Awards 2024

Bulan lalu terungkap bahwa Bradley Cooper telah membeli rumah di dekat peternakan kuda keluarga Gigi Hadid di Pennsylvania, menurut laporan Page Six. Seorang sumber mengatakan bahwa Bradley Cooper yang merupakan penduduk asli Pennsylvania, baru-baru ini membeli sebuah rumah di Bucks County. Lokasinya dekat dengan peternakan ibu Gigi, Yolanda Hadid, senilai 4 juta dolar AS di kota kuno New Hope, yang memiliki populasi kurang dari 3.000 jiwa.

Yolanda Hadid pindah ke properti seluas 32 hektar pada 2017 dan sejak itu menjadi tempat berlindung yang aman bagi Gigi Hadid dan saudara-saudaranya. Gigi Hadid menghabiskan sebagian besar masa lockdown Covid-19 di lokasi yang indah dan dilaporkan di sanalah dia melahirkan putrinya dengan mantan suami, Zayn Malik.

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Sumber terdekat mengatakan bahwa Gigi Hadid dan Bradley Cooper telah mendapat persetujuan dari keluarga dan teman-teman mereka, termasuk mantan pasangan mereka yaitu Zayn Malik dan Irina Shayk. "Mereka telah memperkenalkan satu sama lain ke dalam lingkaran dekat mereka. Yolanda dan Bella Hadid sangat mendukungnya," kata sumber.

Hubungan Bradley Cooper dan Gigi Hadid Semakin Serius

Gigi Hadid dan Bradley Cooper pertama kali menjalin hubungan romantis pada Oktober 2023, setelah mereka terlihat makan malam di Via Carota. Beberapa hari setelah kencan makan malam, muncul rumor keduanya pergi berlibur akhir pekan bersama dan terus jalan-jalan di minggu-minggu berikutnya. Pada saat itu, orang dalam mengatakan kepada Page Six bahwa pasangan itu bersama setiap hari.

“Hal ini menjadi serius dengan sangat cepat,” kata sumber pada November lalu, sambil menambahkan bahwa Bradley Cooper menganggap Gigi Hadid menarik secara intelektual. Meskipun keduanya belum secara terbuka membahas spekulasi percintaan mereka, mereka tampaknya semakin dekat.

DAILY MAIL | PAGE SIX

Pilihan Editor: Bradley Cooper Jadi Sutradara, Tak Ingin Ada Kursi di Lokasi Syuting