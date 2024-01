Sinopsis Drama Korea A Prefabricated Family

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - A Prefabricated Family drama Korea atau drakor terbaru yang akan tayang pada 2024. Belum ada jadwal persisnya tanggal dan bulan drakor ini akan tayang. Drakor bergenre romansa ini tayang di jaringan JTBC dengan 16 episode. Disutradarai oleh Kim Seung Ho, dan naskah ditulis oleh Hong Shi Young.

Sinopsis A Prefabricated Family

Dikutip dari Soompi, A Prefabricated Family juga dikenal dengan judul Family by Choice. Ceritanya akan diadaptasi dari drama Cina berjudul Go Ahead (2020). Drakor A Prefabricated Family dibintangi oleh Hwang In Yeop sebagai Kim San Ha, Jung Chae Yeon sebagai Yoon Joo Won, dan Bae Hyun Sung sebagai Kang Hae Joon, dan Seo Ji Hye sebagai Park Dal.

Dikutip dari IMDb, A Prefabricated Family meyajikan cerita romansa yang terungkap ketika tiga orang yang tak punya hubungan darah. Namun di antara mereka saling memperlakukan sebagai keluarga semasa remaja, dan bersatu kembali setelah 10 tahun.

A Prefabricated Family menceritakan kisah tiga orang tanpa ikatan darah dan kekerabatan marga yang menghabiskan masa kecil dan remajanya bersama saling menyayangi. Mulanya Kim San Ha , Yoon Joo Won, dan Kang Hae Joon hidup bertetangga, namun mereka tumbuh bersama karena permasalahan yang menimpa masing-masing keluarga.

Pemeran A Prefabricated Family

Hwang In Yeop salah satu pemeran utama drakor ini, sebelumnya namanya melejit karena membintangi drama Why Her? (2022). Drama itu mempertemukan Seo Hyun Jin dengan Hwang In Yeop. Gong Chan karakter yang diperankan oleh Hwang In Yeop mengutarakan rasa sukanya kepada Oh Soo Jae.

Pernyataan terus terang dari Gong Chan membuat Oh Soo Jae terperanjat. Gong Chan seakan sudah mengenal Oh Soo Jae sejak lama. Ketika Gong Chan melihat adanya perubahan sikap pada Oh Soo Jae, ia akan mengingatkan bahwa Oh Soo Jae yang dulu tidak bersikap seperti itu.

