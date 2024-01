Anies Live TikTok, Jadi Abah Online K-Popers dan Punya Nama Baru Park Ahn Nice

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Calon presiden nomor urut 1, Anies Baswedan mencuri perhatian Gen-Z serta kalangan K-Popers karena siaran langsung atau Live TikTok. Live TikTok perdana Anies pada Kamis, 28 Desember 2023 itu langsung viral di media sosial, khususnya jadi trending topic di X (Twitter).

Sosoknya disebut sebagai idola K-Pop karena kerap melakukan siaran langsung di mobil hingga di kereta saat perjalanan. Potongan video percakapan Anies saat live pun beredar di berbagai platform. Kini, bahkan Anies telah memiliki akun fanbase miliknya sendiri di Twitter layaknya idola K-Pop serta menjadi abah online buat para fans K-Pop.

Kelucuan Anies Baswedan Perdana Live TikTok

Siaran langsung perdana Anies Baswedan di TikTok tembus 300 ribu penonton. Tak hanya itu, ada sekitar 7 juta penonton yang menyukai live TikTok-nya. Sebab, gaya Anies yang menggambarkan kelucuan bapak-bapak yang tampak natural bikin netizen makin cinta dengan sosoknya.

Anies yang telah live selama setengah jam itu tak tahu cara mematikan live di TikToknya. Dia bertanya kepada penonton bagaimana mematikan siaran langsungnya, "Ada yang bisa ngabarin gimana cara matiin ini?," kata Anies yang diunggah kembali oleh akun @aniesbubble 3 hari lalu.

Pada siaran berikutnya, Anies yang dinilai mampu menjawab semua pertanyaan canggih di Desak Anies, tampak kebingungan dan terdesak ketika ditanya, "Kacamatanya etalase berapa?" Balasan Anies sungguh tak terduga. "Kacamatanya etalase berapa? Hm. Nanti saya coba cari apa sih maksudnya nih etalase ini ya. Apa ini terminologi-terminologi baru ya etalase? Saya coba Google sebentar ya biar bisa jawab," kata Anies yang terlihat bingung.

Sontak, penonton yang berkomentar pun kompak tertawa melihat Anies yang terus berusaha meski bingung. Setelah menyadari maksud etalase adalah barang dagangan di TikTok, Anies pun ikut tertawa dan mengatakan dia tidak berjualan.

Akun Fans @aniesbubble di Twitter

Tak lama berselang usai live TikTok Anies, akun fans @aniesbubble muncul dan viral di Twitter. Nama Anies Bubble atau aniesbubble pun meroket jadi trending topic perbincangan hangat netizen pada ,29 hingga 31 Desember 2023.

Uniknya, fan account ini dibuat bergaya fan base idol K-Pop dan mengunggah cuplikan video Anies yang diterjemahkan ke bahasa Korea. Akun ini disebut sebagai fans K-Pop yang mendukung Anies sebagai presiden Indonesia.

Sebagai informasi, untuk fans K-Pop, kata "Bubble" sudah tak asing lagi karena Bubble merupakan nama platform yang kerap dipakai oleh idola K-Pop untuk berinteraksi dengan penggemarnya. Berkat akun ini, Anies pun mendapatkan emoji atau ikon sendiri bak idola K-Pop lainnya, yakni burung hantu sebagai ciri khasnya.

Filosofi Owl Ahjussi, Uri Owl hingga Abah Owl yang Jadi Julukan Anies

Anies Baswedan akhirnya dijuluki sebagai Owl Ahjussi, Uri Owl, hingga Abah Owl karena akun Anies Bubble tersebut. Sosok Anies saat live di TikTok sangat menggambarkan sosok ayah. Hal ini membuatnya banjir dukungan dari kalangan muda yang mendambakan figur ayah.

Mengapa burung hantu? Karena ikon tersebut merupakan simbol kecerdasan, kebijaksanaan, dan pendidikan. Sosok Anies Baswedan digambarkan sebagai pribadi yang cerdas, mawas diri dan bijaksana dalam bertindak. Pasalnya, dia kerap menampung curhatan dari para gen-Z dan K-popers di tiap live TikTok.

Seorang netizen juga memberikan julukan baru yang dianggap mendekati idola K-Pop. Anies mendapatkan nama Korea, Park Ahn Nice, sebagai plesetan dari Pak Anies.

Kebijaksanaan Abah Owl Alias Anies Baswedan

Akun @aniesbubble yang sering membagikan cuplikan live Anies di TikTok juga menulis beberapa pernyataan sosoknya yang dijuluki sebagai Abah Owl online. "Saya tidak khawatir dengan kegagalan yang direncanakan. Yang lebih mengkhawatirkan adalah Anda berhasil mencapai apa yang Anda rencanakan, meskipun gagal," kata Anies.

Kebijaksanaan Anies Baswedan saat live TikTok di kereta dan memberikan jawaban untuk penonton yang curhat juga menjadi sorotan. "Dia seperti ayah saya," cuit @aniesbubble. "Semangat ya, you can always be what you want, insyaAllah. Bahkan kalau ada kemauan, ada jalan. I know I'm like your father ya," tutur Anies dalam live TikTok keduanya pada 31 Desember 2023.

"Kalau lagi berat, ini rumus buat apa aja. Pengalaman saya ya kalau lagi jalanin sesuatu yang terasa berat, bilang sama diri sendiri, I am not the first person to experience this, saya pasti bukan orang pertama yang menjalani yang berat ini. Kalau orang lain bisa melewati insyaAllah saya juga bisa melewati," ucap Anies Baswedan memberikan nasihat.

Seorang penggemar juga berterima kasih dengan mengatakan bahwa ia merasa sosok Anies seperti seorang ayah baginya. "Terima kasih sudah jadi bapak, sama-sama. Kita saling support ya," ujar Anies membalas komentar penonton di TikTok.

