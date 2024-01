Profil Lee Sung Min Anggota Super Junior yang Genap Berusia 38 Tahun

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Berdasarkan kprofiles, Lee Sung Min yang memiliki nama Inggris Vincent Lee lahir pada 1 Januari 1986 di Ilsan Goyang, Gyeonggi, Korea Selatan. Ia merupakan anak dari ayah bernama Lee Chun Hwa. Sang ayah merupakan pemilik dua perusahaan bernama SendBill yang menciptakan perangkat lunak pajak elektronik dan Network Mania perusahaan analitik.

Lee Sung Min memiliki satu saudara laki-laki bernama Lee Sung Jin yang berbeda usia empat tahun.

Sung Min merupakan vokalis sekaligus penari utama dalam Super Junior yang berada di bawah naungan Label SJ, anak perusahaan SM Entertainment. Namun, sebelum terkenal menjadi anggota boyband, ia merupakan aktor Korea Selatan yang sudah berkecimpung dalam dunia adu akting selama beberapa tahun.

Pada 2005, ia memulai debut dalam dunia hiburan sebagai aktor melalui Sisters of the Sea. Pada drama Korea (drakor) MBC tersebut, ia memainkan karakter Kang Dong Shin ketika remaja.

Lalu, pada 6 November 2005, Sung Min resmi melakukan debut bersama Super Junior yang beranggotakan 12 orang. Mereka melakukan debut melalui program musik SBS Inkigayo, yang tampil dengan membawakan single pertama, Twins (Knock Out). Dengan bergabung dalam Super Junior, nama Sung Min langsung meroket drastis. Bahkan, penggemar Sung Min tersebar di seluruh dunia.

Selain menyanyi, Sung Min juga tampil beberapa kali di Musicals. Debut teater musikal yang pertama dilakukan melalui peran utama sebagai Ro dalam musikal Akilla. Kemudian, pada 29 Maret 2012, ia merilis single solo digital pertamanya Oh Wa yang merupakan lagu penutup untuk acara sitkom KBS berjudul We Need a Fairy.

Merasa tidak pernah puas, Sung Min selalu mencoba hal baru dan menggelutinya. Ia juga mempelajari seni bela diri China. Meskipun sehari-hari berbahasa Korea, tetapi ia juga menguasai bahasa Cina dan Inggris.

Setelah meraih kesuksesan yang luar biasa dan memiliki beragam kemampuan, pada 2014, Sung Min resmi mempersunting aktris musikal bernama Kim Sa Eun. Barulah, pada 22 November 2019, ia memulai debutnya sebagai penyanyi solo pria dengan merilis sebuah EP single berjudul Orgel.

Sayangnya, Sung Min sempat kesandung kontroversi. Berdasarkan berita di Soompi, ia pernah dirumorkan memasukkan istilah "penggemar Korea" ke daftar hitam dari blog pribadinya. Artinya, ia memblokir penggemar Korea untuk berkomunikasi dengannya. Ia juga meminta penggemar membuat video perayaan untuk pernikahannya dengan Kim Sa Eun.

Lalu, ia juga disinyalir mendekati Leeteuk Super Junior yang baru saja kehilangan ayah untuk bertanya terkait pernikahannya dengan Sa Eun. Bahkan, ia pun membungkam seruan penggemar untuk umpan balik selama rencana pernikahannya.

Rumor tersebut membuat komunitas penggemar Super Junior, DC Super Junior menuntut Lee Sung Min dikeluarkan dari grup. Para penggemar juga akan memboikot semua aktivitas Sung Min dalam dunia hiburan. Kendati demikian, ia menyampaikan permintaan maaf melalui media sosial pribadi. kepada penggemarnya. Ia pun menyesali tindakan yang dilakukan kepada penggemar dan teman dekatnya.

