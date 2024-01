Film Kisah Cinta Anies Baswedan-Fery Farhati: Senyum Manies Love Story, Siapa Pemerannya?

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Segera tayang film Senyum Manies Love Story menceritakan tentang kisah cinta Anies Baswedan dan sang istri, Fery Farhati ketika kuliah di salah satu perguruan tinggi negeri Yogyakarta. Menurut themoviedb.org, film ini diarahkan sutradara Ronny Mepet yang akan tayang 1. Februari 2024.

Berdasarkan LinkedIn pribadinya, Ronny Mepet menempuh pendidikan di Institut Kesenian Jakarta (IKJ) yang mengambil jurusan Perfilman. Ia juga sempat menjadi Line Producer dalam film Ajari Aku Islam pada 2019 bergabung dengan Retro Sinema & RA Picture. Selain itu, ia juga menjadi sutradara dan produser film Hantu Diskotik Kota (2015), sutradara film Jokowi adalah Kita (2014), dan sutradara film Olga & Billy Lost in Singapore (2014).

Sebagai sutradara, Ronny dibantu untuk mengarahkan setiap alur cerita melalui penulis film Tisa T.S.. Kepala Penulis Screenmedia Films ini telah menulis beberapa film ternama, antara lain London Love Story (2016), Surat Cinta untuk Starla The Movie (2017), Dancing in the Rain (2018), The Perfect Husband (2018), dan Wedding Proposal (2021). Mengacu LinkedIn pribadinya, ia merupakan alumnus Universitas Sahid jurusan Public Relations, Advertising, and Applied Communication yang lulus pada 1999.

Tisa telah lama berkecimpung sebagai seorang penulis. Ia pernah menjadi jurnalis dari Majalah Popular dan Majalah Aneka Yes. Setelah itu, ia menjadi penulis cerita dan public relations manager dalam Sinemart. Kemudian, ia melanjutkan kariernya sebagai penulis cerita dalam beragam rumah produksi, yaitu Rapi Films, Screenplay Infinite Films, PT MNC Pictures. Lalu, ia menjadi kepala penulis dalam Screenmedia Films sebelum akhirnya mendirikan Kreatif Industri sejak 2021.

Melalui kanal YouTube Ibrahim Aji, pada 13 Juni 2023, Tisa mengungkapkan bahwa film Senyum Manis Love Story bukan sekadar tontonan, melainkan juga tuntunan. Film ini menjadi contoh nyata setiap usaha Anies Baswedan bersama Fery Farhati sehingga tidak cuma sebagai bayangan dalam pikiran.

Pada film Senyum Manis Love Story, sang sutradara, Ronny memilih Fahad Haydra untuk memerankan Anies Baswedan ketika masih muda. Fahad juga berperan dalam beberapa film lainnya, yaitu Vina: Sebelum 7 Hari dan Jin & Jun. Sebagai pemeran capres 2024 ini, Fahad mengaku bangga sekaligus menantang. Ia harus memerankan karakter Anies Baswedan secara akurat agar penonton tidak kecewa.

Ronny juga memilih Denira Wiraguna sebagai aktris yang akan memerankan Fery Farhati. Denira yang lahir pada 9 September 1999 di Tangerang, Banten ini merupakan aktris yang sudah banyak membintangi beragam genre film. Dilansir imdb, adapun, film yang pernah dibintangi Denira, seperti Dear Nathan (2017), #TemanTapiMenikah (2018), Dimsum Martabak (2018), Roh Fasik (2019),The Heartbreak Club (2021), dan Iblis dalam Kandungan (2022). Denira mengaku bangga memerankan Fery Farhati yang menjadi idola dan panutannya sejak SMP.

Film tentang kisah asmara Anies Baswedan dan Fery Farhati ini akan tayang pada 1 Februari 2024. Film Senyum Manies Love Story ini dapat disaksikan di seluruh bioskop Indonesia.

