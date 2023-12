Gangnam Style PSY Jadi Video Musik K-Pop Pertama yang Ditonton 5 Miliar Kali

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta -- Video musik ikonik PSY Gangnam Style kembali mencatat sejarah! Pada Sabtu, 30 Desember 2023, video musik legendaris PSY untuk lagu hitnya itu telah ditonton lebih dari 5 miliar kali di YouTube.

Prestasi ini berhasil memecahkan rekor pertama kalinya video musik K-Pop mencapai angka fantastis tersebut. Saat ini, video musik K-Pop yang paling banyak ditonton kedua setelah Gangnam Style di YouTube adalah Ddu-Du Ddu-Du dari BLACKPINK, dengan lebih dari 2,15 miliar penayangan.

Pencapaian terbarunya juga terjadi sehari sebelum ulang tahun PSY yang ke-46 pada 31 Desember 2023. Bagi penyanyi dan rapper Korea Selatan itu, prestasi ini merupakan "hadiah pra ulang tahun terbaik yang pernah ada."

PSY membagikan kebahagiaannya kepada para penggemar lewat media sosialnya. "Video klip Gangnam Style tembus 5 miliar penayangan di YouTube. Di hari pertama kami mencapai 10 juta penonton, saya dan rekan-rekan saya merayakannya, memimpikan 50 juta penonton. Saya seratus kali lebih bahagia dari mimpi itu," tulis PSY sebagaimana dikutip dari Allkpop.

Kesuksesan Lagu Gangnam Style

Gangnam Style merupakan single utama dari album studio keenam PSY, yakni Psy 6 (Six Rules), Part 1, yang dirilis pada Juli 2012. Meski telah berusia lebih dari satu dekade, lagu ini tetap populer.

Selain menjadi hit internasional, lagu ini juga menjadi fenomena global dan membuat semua orang demam tarian Gangnam Style yang ikonik. Hit ini membuat PSY meraih tempat bergengsi sebagai artis K-Pop pertama yang masuk dalam tangga lagu utama Billboard Amerika.

Lagu Gangnam Style bertahan di posisi kedua Hot 100 Billboard selama 7 pekan berturut-turut. Hal ini menandai lagunya diakui sebagai mega-hit di seluruh dunia. Selain itu, Gangnam Style juga merupakan video YouTube pertama yang tembus 1 miliar viewers.

Lagu Populer Lain dari PSY

Perjalanan PSY di YouTube tidak berhenti di lagu Gangnam Style. Lagu-lagu lainnya juga populer di kalangan penggemar global.

Seperti lagu GENTLEMAN yang telah ditonton lebih dari 1,5 miliar tayangan, Oppa Is Just My Style telah ditonton lebih dari 820 juta kali, serta lagu-lagu lainnya termasuk Hangover (360 juta), Daddy (700 juta), New Face (290 juta), dan I Luv It (130 juta).

Baru-baru ini, penyanyi berusia 46 tahun tersebut telah menyelesaikan rangkaian konser All Night Stand 2023 yang digelar sejak 22 hingga 24 Desember. PSY juga berencana untuk terus memberikan kegembiraan kepada para penggemar di seluruh dunia dengan berbagai aktivitasnya di tahun depan.

Selamat atas pencapaiannya, PSY!

