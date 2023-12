OKAAY Rilis Lagu Biru, Spesial untuk Sang Vokalis yang Baru Menikah

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Grup duo OKAAY menulis lagu baru bertajuk Biru, khusus dipersembahkan untuk salah satu personelnya, Kaay. Lagu tersebut dirilis dalam rangka pernikahan Kaay yang digelar beberapa waktu lalu.

“Salah satu sahabat perempuan yang saya pikir akan menikah mendekati umur 30-an ternyata akhirnya menikah,” canda Okin, dikutip dari siaran pers yang diterima Tempo. “Jadi, hadirnya lagu ini tergerak saat kami mengetahui kabar tersebut."

Diproduseri oleh KRAYON Music, lagu yang ditulis oleh Okin ini turut juga melibatkan Ray Prasetya sebagai Music Arranger dan Music Programmer di dalamnya. Selain itu, ada pula Fitri Bule sebagai Editor Vocal dengan Recording di Soundverve Studio. Proses Mixing & Mastering oleh Rayendra Sunito.

Ide Lagu Biru OKAAY

“Melihat Kaay menemukan cintanya membuat saya berfikir bahwa di era gempuran perselingkuhan dan perceraian, Kaay masih bisa percaya diri untuk mengambil langkah ini,” kata Okin. “Yang juga berarti dia sudah menemukan orang yang tepat di mana lelaki itu bisa merubah semua asumsi menjadi sebuah ekspektasi.”

Hal itu jugalah yang diharapkan oleh OKAAY terjadi pada para penikmat musiknya. Selain itu, single Biru diharapkan OKAAY menjadi soundtrack di hari bahagia banyak orang, selayaknya apa yang mereka coba tuangkan di lagu ini.

Walau begitu, OKAAY juga ingin berpesan pada para pendengar musiknya untuk mencintai dirinya sendiri melebihi siapapun sehingga pada akhirnya tidak akan kecewa dengan harapan. “Karena sebenarnya, bukan pernikahan yang perlu ditakuti, tapi yakin dengan orang yang salah adalah hal yang perlu diwaspadai,” kata Kaay.

Kaay dan Okin sudah berteman sejak 2015. Namun, Okin dan Kaay baru mulai bermain musik bersama sejak pandemi melanda. Pertemanan selama tujuh tahun itupun kemudian berubah menjadi pertemanan yang professional saat keduanya memutuskan untuk terjun ke dunia musik karena mereka berdua memiliki visi yang sama dalam bermusik.

