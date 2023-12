Lee Sun Kyun Meninggal di dalam Mobil dan Tinggalkan Catatan Bunuh Diri

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Lee Sun Kyun, aktor Korea Selatan yang sedang menjalani pemeriksaan polisi karena dicurigai menggunakan narkoba, ditemukan tewas bunuh diri. Ia meninggal dalam usia 48 tahun di sebuah mobil yang diparkir di pusat kota Seoul pada Rabu, 27 Desember 2023.

Polisi memberitakan bahwa seorang pria berusia 40-an ditemukan tidak sadarkan diri di dalam mobil yang terparkir di sebuah taman di pusat kota Seoul pada pukul 10.30 pagi waktu setempat. Dalam pernyataan yang dibagikan kepada outlet media SPOTV, pihak kepolisian telah mengkonfirmasi identitas pria yang ditemukan meninggal di dalam mobilnya adalah Lee Sun Kyun.

Mobilnya ditemukan di sebuah jalan di Taman Waryong di distrik Jongno, Seoul. "Kami telah mengidentifikasi pria yang meninggal sebagai aktor Lee Sun Kyun," kata petugas kepolisian setempat.

Lee Sun Kyun Meninggalkan Rumah dengan Catatan Bunuh Diri

Lee Sun Kyun ditemukan tidak sadarkan diri di samping briket arang di dalam mobilnya. Kabar mengejutkan ini datang setelah istrinya, Jeon Hye Jin melapor ke polisi bahwa Lee Sun Kyun telah meninggalkan rumah. Mendiang Lee Sun Kyun pergi setelah menulis memo yang mirip dengan catatan bunuh diri.

Pasangan artis Korea Selatan, Lee Sun Kyun dan Jeon Hye Jin.

Lee Sun Kyun Meninggal Diduga karena Terjerat Kasus Narkoba

Bintang Parasite itu telah menjalani 3 kali pemeriksaan polisi karena dicurigai menggunakan ganja dan obat-obatan terlarang lainnya di rumah seorang perempuan yang bekerja di bar kelas atas di distrik Gangnam, Seoul. Ia terjerat kasus narkoba sejak awal tahun ini dan pemeriksaan terakhirnya berlangsung pada Sabtu lalu.

Lee Sun Kyun mengklaim bahwa ia ditipu oleh nyonya rumah untuk menggunakan obat-obatan terlarang tersebut. Dia menyatakan tidak tahu apa yang dikonsumsi saat itu. Lee Sun Kyun dinyatakan negatif dalam tes reagen singkat yang dilakukan selama investigasi polisi dan tes narkoba di laboratorium oleh Layanan Forensik Nasional bulan lalu.

Perjalanan Karier Lee Sun Kyun

Lahir pada 1975, Lee Sun Kyun berperan sebagai ayah dari keluarga kaya dalam film Parasite yang meraih penghargaan Oscar. Dia juga merupakan peran utama dalam film thriller Korea Selatan tahun 2012 yang berjudul Helpless dan All About My Wife pada 2014.

Lee Sun Kyun berperan sebagai karakter utama dalam serial asli berbahasa Korea pertama di Apple TV+, yang diluncurkan pada 2021. Serial berjudul Dr. Brain itu merupakan film thriller fiksi ilmiah dengan 6 episode. Mengisahkan tentang seorang ahli saraf yang berhati dingin, Koh Se Won, yang mencoba menemukan petunjuk tentang kecelakaan keluarga misterius melalui eksperimen otak.

YONHAP NEWS | REUTERS

Jangan remehkan depresi. Untuk bantuan krisis kejiwaan atau tindak pencegahan bunuh diri:

Dinas Kesehatan Jakarta menyediakan psikolog GRATIS bagi warga yang ingin melakukan konsultasi kesehatan jiwa. Terdapat 23 lokasi konsultasi gratis di 23 Puskesmas Jakarta dengan BPJS.

Bisa konsultasi online melalui laman https://sahabatjiwa-dinkes.jakarta.go.id dan bisa dijadwalkan konsultasi lanjutan dengan psikolog di Puskesmas apabila diperlukan.