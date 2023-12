Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Pencinta drama Korea masih menanti jadwal tayang Ask The Star atau "When the Stars Gossip" pada tahun 2024 nanti. Drakor yang dibintangi aktor Lee Min Ho dan Gong Hyo Jin ini memiliki latar tempat luar angkasa dengan bumbu komedi romansa,

Dilansir dari berbagai sumber, berikut 5 hal mengenai drakor tersebut:

1. Mengambil Alur Cerita yang Tidak Pasaran

Menurut mydramalist.com, drama ini mengisahkan seorang astronot ambisius Korea-Amerika yang bertemu dengan turis Korea ketika melakukan pekerjaannya di luar angkasa. Selama intensitas pertemuan mereka yang dibumbui dengan komedi akhirnya keduanya jatuh cinta. Berbeda dengan drama Korea lainnya yang menampilkan view kota ataupun desa, di sini penonton akan banyak melihat suasana luar angkasa dan kisah yang cukup unik.

2. Comeback Gong Hyo Jin sebagai Ratu Rom Com

Gong Hyo Jin dijuluki sebagai ratunya genre romance-comedy karena kepiawaian aktingnya yang luar biasa. Dilansir atas kontan.co.id aktris berusia 43 tahun ini sukses memerankan komedi romansa populer, di antaranya, "The Master's Sun", "The Producer", "It's Okay That's Love", "Pasta", "Jealousy Incarnate", dan "When The Camellia Blooms". Meskipun belum mendapatkan jadwal tayang, Gong Hyo-jin akhirnya comeback genre romcom yang sangat dinantikan penggemar.

3. Peran yang Baru bagi Aktor Lee Min Ho

Lee Min Ho memerankan karakter Gong Ryong sebagai seorang dokter obgyn yang tengah liburan ke luar angkasa. Mengutip atas kuyou.id drama tersebut cukup menantang bagi aktor Lee Min Ho karena ini kali pertamanya memerankan profesi dokter obgyn sekaligus dituntut kembali bermain pada genre komedi romansa. Lee Min Ho memainkan genre romcom terakhir pada 2017 pada serial drama "The Legend of the Blue Sea" bersama Jun Ji Hyun.

4. Disutradarai oleh Park Shin Woo yang Banyak Melahirkan Drakor Populer

Park Shin Woo telah banyak melahirkan drama populer seperti "Lovestruck in the City", "It's Okay to Not Be Okay", "Encounter", hingga "Jealousy Incarnate". Diharapkan drama ini pun dapat menyusul kesuksesan drama garapan Park Shin Woo lainnya karena juga menggaet aktor dan aktris papan atas.

5. Tim Produksi Menggunakan Visual Effects Selama Menjalani Proses Syuting

Latar tempat luar angkasa yang diambil dalam Ask The Star merupakan suatu tantangan yang tidak mudah bagi para pemain terlebih kru drama. Berdasarkan laman Soompi, tim produksi bekerja keras untuk menyuguhkan visualisasi teknologi agar tampilan luar angkasa dalam drama terlihat lebih nyata dan tetap memukau penonton.

MELINDA KUSUMA NINGRUM | VIVIA AGARTA FEBRIANTI

