6 Artis Korea Terfavorit Menurut Survei Pemerintah Korsel

TEMPO.CO, Jakarta - Sebagai pencinta budaya Korea apakah Anda tahu siapa artis Korea yang paling favorit? Menurut The Global Hallyu Trends Survey yang dilansir dari Koreaboo, bahwa survei ini dilakukan oleh Korean Foundation for International Cultural Exchange (KOFICE) dengan melibatkan 25.000 pria maupun wanita dengan rentang usia 15-59 dari 26 negara mengenai aktor favorit mereka dan dari hasil survei menunjukan ada 6 artis korea terfavorit menurut survei dari pemerintah Korsel. Ada siapa aja, ya?

1. Lee Min Ho

Lee Min Ho menempati urutan pertama sebagai artis Korea terpopuler dengan mengantongi suara sebesar 9,1 persen. Sebagai bintang top K-Pop yang telah memerankan berbagai film dan drama series serta memiliki paras yang tampan tentu membuat Lee Min Ho disukai banyak penggemarnya terutama kaum hawa.

2022 menjadi tahun sang aktor terpopuler karena dirinya terlibat dalam proyek serial drama dari sebuah cerita adaptasi dari novel Min Jin Lee berjudul Pachinko. Lee Min Ho sangat sukses memerankan tokoh Koh Hansu. Series ini disambut hangat oleh para penggemarnya dan bahkan mendapatkan ulasan yang positif. Lee Min Ho juga termasuk artis Korea dengan bayaran termahal yakni sekitar 80 juga won setiap episode.

2. Gong Yoo

Jika Anda menonton film Train To Busan pasti sudah tidak asing lagi dengan artis yang satu ini, Gong Yoo. Di urutan kedua artis Korea terpopuler ditempati oleh Gong Yoo dengan memperoleh jumlah suara 2,7 persen dari seluruh peserta di dunia.

Pada 2022, Gong Yoo sempat tidak memiliki project apapun namun Gong Yoo akan selalu dikenang dan diingat sebagai aktor yang sukses membintangi drama Coffee Prince, Goblin, Train to Busan dan The Silent Sea. Karya-karya tersebut sukses dan sempat menjadi film populer.

3. Hyun Bin

Di urutan ketiga aktor Korea populer diisi oleh Hyun Bin dengan meraih 2,4 persen suara dari seluruh dunia. Berkat drama series Crash Landing On You nama Hyun Bin semakin meroket tinggi. Pada 2022, kabar bahagia datang dari Hyun Bin yang menikah dengan Son Ye Jin dan beberapa bulan setelahnya mengandung buah hati tercinta.

4. Song Hye Kyo

Song Hye Kyo menempati kedudukan keempat aktris Korea Selatan terfavorit. Dirinya menerima suara sebesar 2 persen dari seluruh dunia. Song Hye Kyo telah dikenal hingga Internasional sejak bermain di Full House dan Descendants of the Sun dan namanya semakin meroket saat dirinya membintangi drama The Glory, project terbaru sang aktris yang telah tayang di Netflix dan berhasil memecahkan rekor dan bahkan mampu membawa pulang 3 penghargaan dalam ajang Baeksang Arts Awards 2023.

5. Lee Jong Suk

Di urutan kelima bintang Korea terpopuler selanjutnya adalah Lee Jong Suk. Lee Jong Suk terkenal berkat membintangi drakor School pada 2012 - 2013. Dirinya juga memperoleh pilihan suara sebesar 1,5 persen dari seluruh dunia.

Comeback Lee Jong Suk setelah menyelesaikan wajib militernya terdiri dari peran dalam serial Big Mouth tahun 2022. Drama MBC yang dibintanginya bersama Im Yoona ini mendapat sambutan baik dan disukai penonton. Awal tahun ini, sang aktor juga mendapat perhatian setelah mengungkap hubungan spesialnya dengan superstar Korea, IU. Tak hanya itu saja, Lee Jong Suk juga merupakan aktor termahal, untuk satu episodenya dirinya dibayar 50.300 USD.

6. Kim Soo Hyun

Dan terakhir aktor yang terfavorit tentunya dengan bayaran tertinggi adalah Kim Soo Hyun. Untuk bayaran per episodenya Kim Soo Hyun mencapai 300 juta won maka tak mengherankan dia dijuluki sebagai artis Korea termahal. Aktor kelahiran 1988 ini juga kerap dijuluki Raja Endorse sebab dirinya selalu tampil dalam berbagai iklan dari brand ternama.

