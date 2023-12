10 Rekomendasi Film Natal Terbaik Sepanjang Masa

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Salah satu bentuk perayaan Hari Natal yang populer adalah kehadiran dan perilisan film-film yang bertema Natal. Pasalnya, pada hari perayaan itu, ada banyak orang yang akan berkumpul dengan keluarga untuk menikmati libur dan menghabiskan waktu bersama.

Berdasarkan laman AV Club, dari banyaknya film yang mengangkat tema Natal, terdapat sejumlah film Natal terbaik sepanjang masa. Selain menghadirkan tontonan yang menghibur, film-film ini juga dapat membuat perayaan Natal menjadi lebih cerah dan menyenangkan. Bahkan, kehadiran film ini memperkuat citra universal dari perayaan keagamaan umat Kristiani tersebut.

Lantas, apa saja film Natal terbaik sepanjang masa? Simak rangkuman informasi selengkapnya berikut ini.





1. It’s A Wonderful Life

Melansir dari laman AV Club, salah satu film Natal terbaik sepanjang masa adalah It’s A Wonderful Life. Pada awalnya, film Natal klasik karya Frank Capra ini dinilai mengecewakan penggemarnya. Namun, seiring penayangannya selama perayaan Natal, film ini berhasil menjadi salah satu film yang tak lekang oleh waktu.

Alur ceritanya berkisah tentang kemurahan hati, semangat, dan pelajaran hidup dari tokoh utamanya. Makna Natal yang sebenarnya pun dikisahkan dapat ditemukan oleh semua orang di tempat-tempat tak terduga.

Poster film A Christmas Carol. Foto: WIkipedia.

Film ini adalah adaptasi dari kisah klasik Scrooge karya Charles Dickens. Disutradarai oleh Brian Desmond Hurst, film ini bercerita tentang Ebenezer Scrooge yang digambarkan sebagai orang kikir yang menyedihkan. Dia adalah orang yang membenci Natal dan menganggap hari tersebut sebagai hal yang membuang-buang waktu. Namun, suatu peristiwa mengubah segala pandangannya.





3. Miracle on 34th Street

Film ini bercerita tentang seorang pria yang mengaku sebagai Kris Kringle yang asli. Namun, dia justru dilaporkan karena dituduh menggunakan identitas palsu. Akhirnya, dia bertemu dengan seorang pengacara yang ingin membantunya bebas dari penjara dan membuktikan bahwa dia tidak bersalah.





4. A Christmas Story

A Christmas Story mengangkat kisah Natal dari seorang anak bernama Bob Clark. Film ini menggambarkan tentang bagaimana rasanya menjadi seorang anak kecil di Hari Natal. Perihal bagaimana senang dan cemasnya menerima hadiah yang sangat didambakan, ritual keluarga kecil yang unik, dan berbagai kesulitan menjadi anak-anak di tengah orang dewasa.





5. Elf

Poster film Elf. Foto: Wikipedia.

Film Natal terbaik sepanjang masa menurut AV Club selanjutnya adalah Elf. Film ini bercerita tentang antusiasme Buddy the Elf terhadap Natal. Tetapi, antusiasme itu masih terkalahkan oleh tekadnya untuk menemukan sang ayah yang merupakan penerbit buku New York yang sangat sinis dan pemarah. Pencarian Buddy pun tanpa sadar membawanya dari Kutub Utara ke Fifth Avenue dengan cara yang lucu.





6. Gremlins

Berbeda dari biasanya, Gremlins menceritakan kekacauan yang terjadi selama Natal. Hal ini berawal ketika seorang ayah yang baru saja kembali dari Chinatown membawa hewan peliharaan tak biasa, seekor Mogwai, sebagai hadiah Natal untuk anaknya. Ada banyak aturan untuk merawat Mogwai sebagai hewan peliharaan. Sayangnya, hal tersebut dilanggar oleh sang anak dan menimbulkan berbagai hal tak terduga.





7. A Charlie Brown Christmas

Film ini mengangkat tema ketika Charlie menghadapi komersialisme pada Hari Natal. Dia pun mencoba menemukan cara yang lebih dalam dan bermakna untuk merayakan waktu istimewa tahun ini. A Charlie Brown Christmas menjadi salah satu film animasi Natal klasik favorit sepanjang masa.





8. Home Alone

Poster film Home Alone. Foto: Wikipedia.

Home Alone adalah salah satu film yang selalu ditayangkan ketika mendekati hari Natal dan Tahun Baru. Film ini bercerita tentang seorang anak berusia 8 tahun bernama Kevin yang ditinggal pergi oleh keluarganya untuk berlibur. Dia pun terjebak di rumah dengan dua pencuri konyol yang mencoba merampok rumahnya di Hari Natal.





9. The Shop Around the Corner

Ini adalah sebuah film komedi romantis yang pertama kali tayang pada 1940. Meski begitu, The Shop Around the Corner masih menjadi film Natal terbaik sepanjang masa hingga saat ini. film ini bercerita tentang seorang pria bernama James Stewart yang merupakan seorang pegawai toko di Budapest. Dia tidak akur dengan rekan kerjanya, Margaret Sullavan yang kemudian justru bisa membuatnya jatuh cinta. Film lawas ini dapat disaksikan di platform streaming on demand, Prime Video.





10. White Christmas

Film Natal terbaik sepanjang masa selanjutnya adalah White Christmas. Film ini bercerita tentang sekelompok penghibur yang memiliki misi sederhana, yakni menyebarkan semangat liburan di tengah ketegangan Perang Dunia II. Selain itu, film ini juga memiliki sentuhan komedi romantis yang membuatnya menjadi salah satu film favorit tahunan selama Natal.

