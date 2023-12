5 Drakor Populer yang Dibintangi Jo Jung Suk

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Aktor asal Korea Selatan, Jo Jung Suk adalah sosok yang tak diragukan lagi kemampuannya dalam dunia akting, dengan sejumlah film Korea dan drakor yang berhasil mencuri perhatian penonton.

Jo Jung Suk telah membintangi berbagai karya hits, baik dalam dunia film maupun drama Korea, termasuk Architecture 101 (2012), The King 2 Hearts (2012), You're the Best Lee Soon Shin (2013), My Love My Bride (2014), My Annoying Brother (2016), Hit and Run Squad (2019), Exit (2019), dan masih banyak lagi.

Bagi para penggemar yang penasaran dengan drama-drama terbaru Jo Jung Suk, berikut ulasan singkatnya:

1. Oh My Ghost (2015)

Dikutip dari IMDb, Jo Jung Suk berperan dalam drama populer ini bersama Park Bo Young. Drama ini mengisahkan tentang Na Bong Sun, seorang gadis pemalu yang dirasuki oleh hantu penggoda Shin Soon Ae. Na Bong Sun bekerja sebagai asisten chef Kang Sun Woo (diperankan oleh Jo Jung Suk), dan cerita berkembang dengan pesona Bong Sun yang ditemani oleh Soon Ae.

2. Jealousy Incarnate (2016)

Dikutip dari laman Asianwiki, Jo Jung Suk tampil dalam drama hits bersama Gong Hyo Jin. Drama ini mengisahkan kisah cinta antara seorang penyiar berita tampan, Lee Hwa Shin (Jo Jung Suk), dan pembawa acara cuaca, Pyo Na Ri (Gong Hyo Jin). Kedua karakter ini berhasil menciptakan chemistry yang luar biasa dan menghibur penonton.

3. Two Cops (2017-2018)

Jo Jung Suk bermain dalam drama investigasi fantasi bersama Hyeri Girl's Day dan Kim Seon Ho. Dikutip dari IMDb, cerita berfokus pada detektif Cha Dong Tak (Jo Jung Suk) dan reporter Song Ji An (Hyeri Girl’s Day). Kim Seon Ho juga memerankan karakter yang membuat cerita semakin menghibur.

4. Nokdu Flower (2019)

Dikutip dari Mydramalist, drama ini menggambarkan kisah dua bersaudara yang terpisah selama kerusuhan. Jo Jung Suk memerankan Baek Yi Kang, seorang tokoh yang terlibat dalam kerusuhan tersebut. Cerita melibatkan konflik keluarga dan perjuangan dalam menghadapi situasi sulit.

5. Hospital Playlist Season 1 dan 2 (2020-2021)

Jo Jung Suk memainkan peran penting dalam Hospital Playlist, yang menyoroti kehidupan lima sahabat dokter. Melalui karakternya, dikutip dari Netflix, Ik Joon, Jo Jung Suk berhasil membawa sentuhan ceria dan optimisme ke dalam kisah rumah sakit yang menarik.

Pilihan Editor: 7 Drama Korea untuk Ditonton Bersama Keluarga saat Liburan