Profil Band Rock Korea Xdinary Heroes

TEMPO.CO, Jakarta - Xdinary Heroes band rock asal Korea Selatan yang beranggota enam orang. Mereka debut dalam naungan manajemen JYP Entertainment dan Studio J, pada 6 Desember 2021 dengan single Happy Death Day. Di Jakarta, Xdinary Heroes akan konser pada 2 Maret 2024.

Profil Xdinary Heroes

Dikutip dari KProfiles, Xdinary Heroes beranggota 6 orang, Gunil, Jungsu, Gaon, O.de, Jun Han, dan Jooyeon. Pada 6 Desember 2021, grup ini debut dengan single digital Happy Death Day. Pada 27 Juni 2022, grup ini merilis video baru How to Enjoy Form with Xdinary Heroes. Mereka juga mengunggah teaser di akun media sosial grup yang mengungkapkan, band tersebut merilis mini album pertama, Hello, World! pada 20 Juli 2022.

Pada 15 September 2022, grup ini mengumumkan nama penggemarnya, Villains. Grup ini merilis mini album kedua, Overload pada 4 November 2022. Namun, perilisan album ditunda hingga 11 Novembe 2022.

Dikutip dari Fandom, pada 6 April 2023, grup ini meluncurkan teaser yang mengonfirmasi akan merilis mini album ketiga, Deadlock pada 26 April 2023. Pada 11 Oktober 2023, Xdinary Heroes merilis album mini keempatnya Livelock. Dalam album tersebut, terdapat tujuh lagu terbaru yang hampir semuanya ditulis oleh anggota Xdinary Heroes.

Tujuh lagu dalam album Livelock, yakni Freddy, Break the Break, Pluto, Enemy, Bad Chemical, Paranoid, dan Again?Again!. Pada November 2023, Xdinary Heroes mengadakan tur konser Break The Break.

