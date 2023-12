Mengenal The Rose, Band Korea Selatan yang akan Konser di Indonesia

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - The Rose grup musik asal Korea Selatan. Indonesia menjadi negara pertama terselenggaranya tur konser The Rose di Jakarta pada 18 Januari 2024. Anggota The Rose, yaitu Hajoon, Woosung, Dojoon, dan Jaehyung.

Band ini debut dalam naungan manajemen J&Star Company pada 3 Agustus 2017 dengan single Sorry. Pada 28 Februari 2020, The Rose mengajukan gugatan terhadap J&Star Company untuk mengakhiri kontrak eksklusif. Pada Mei 2022, Woosung mengumumkan label baru buatan The Rose, yaitu Windfall.



Dikutip dari All Music, The Rose menjalani tur internasional setelah dua album mini, yaitu Void dan Dawn rilis pada 2018. Kedua album ini mencapai Top 30 Korea. Debut album penuh The Rose, Heal juga masuk dalam Top 30 setelah dirilis pada 2022. Album lanjutan, Dual masuk dalam Top 10 Korea dan tangga lagu di Amerika.

The Rose terbentuk di studio latihan di Seoul pada pertengahan tahun 2010. Park Dojoon, Lee Jaehyeong pertama kali bertemu di daerah Hongdae, Seoul. Jaehyeong bertemu dengan drummer Hajoon ketika berlatih di studio yang sama.

Ketiganya bersama-sama membentuk band indie Windfall dan bekerja menulis lagu bersama diunggah di media sosial. Anggota keempat, Woosung, diajak ke dalam grup melalui seorang teman. Mereka menandatangani kontrak dengan J&Star Company pada 2016. Dari mulai dibentuk hingga saat ini The Rose dipimpin oleh Woosung.

Pada 2017, setelah masa latihan The Rose memulai debut dengan single Sorry. Lagu debut masuk urutan peringkat dunia Billboard dan ditulis dalam berbagai publikasi termasuk edisi internasional Rolling Stone dan Billboard.

Dikutip dari Fandom, pada 2020 band ini putus kontrak dengan agensi J&Star Company. The Rose beralasan, karena jadwal yang tidak masuk akal dan masalah pembayaran.

J&Star Company mengeluarkan pernyataan yang menyangkal klaim The Rose, karena mereka tidak melanggar kontrak eksklusif dan telah memberikan informasi pembayaran periode kontrak. Agensi akan mengambil langkah hukum dan mempertimbangkan kompensasi.

Pada 3 Agustus 2020, anggota The Rose membuat akun media sosial yang tidak berafiliasi dengan J&Star Company. Mereka merilis single Black Rose pada 23 Agustus. Namun lagu itu dihapus karena adanya perselisihan. Pada 31 Agustus 2020 pengadilan menolak tuntutan The Rose terkait pemutusan kontrak.

Setelah perkara tersebut, J&Star Company mengumumkan perilisan single digital Beauty and the Beast pada 29 Desember 2021.Perilisan itu yang terakhir untuk The Rose dalam naungan agensi tersebut.

