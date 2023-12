2 Episode Perdana BTS Monuments: Beyond The Star Tayang Hari Ini

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Dua episode perdana dari BTS Monuments: Beyond The Star sudah dapat disaksikan secara eksklusif di Disney+ Hotstar mulai Rabu, 20 Desember 2023. Serial dokumenter ini akan mengajak penggemar menyaksikan perjalanan 10 tahun karier dari BTS, termasuk suka dan duka mereka.



Tampilkan Momen-momen Penting BTS

BTS Monuments: Beyond The Star menampilkan wawancara, penampilan, dan momen di balik layar yang belum pernah ditampilkan sebelumnya bersama RM, Jin, SUGA, j-hope, Jimin, V, dan Jungkook. Serial dokumenter juga menyoroti momen-momen penting BTS selama bertahun-tahun.

BTS. Dok. Disney+ Hotstar Indonesia

Sepanjang serial ini, penonton akan melihat bagaimana grup musik ini terbentuk, bagaimana persiapan debut mereka, serta bagaimana rasanya memenangkan Best New Artist di 2013 Melon Music Awards. BTS Monuments: Beyond The Star juga akan memperlihatkan momen-momen yang sangat personal dari masa lalu mereka, termasuk bagaimana perasaan mereka saat bertemu satu sama lain untuk pertama kalinya, proses perpanjangan kontrak mereka, kesulitan saat isolasi mandiri selama Covid, serta momen-momen lain termasuk kejutan ulang tahun j-hope dan upacara kelulusan SMA Jungkook.

2 episode baru BTS Monuments: Beyond The Star akan dirilis setiap hari Rabu. BTS Monuments: Beyond The Star memiliki total 8 episode.

BTS Monuments: Beyond The Star. Dok. Disney+ Hotstar Indonesia

Konten BTS di Disney+ Hotstar

BTS Monuments: Beyond The Star bergabung bersama konten BTS lainnya yang tersedia di Disney+ Hotstar, seperti BTS: PERMISSION TO DANCE ON STAGE – LA, film konser eksklusif dengan kualitas cinematic 4K yang menghadirkan penampilan live BTS di Sofi Stadium, Los Angeles pada November 2021; SUGA: Road to D-DAY, sebuah dokumenter mendalam yang mengikuti SUGA BTS melakukan perjalanan keliling dunia dari Seoul ke Tokyo, Las Vegas, dan lainnya untuk mencari inspirasi musik demi album terbarunya D-Day; j-hope IN THE BOX, dokumenter yang menghadirkan kisah di balik layar dari pembuatan album solo pertama j-hope BTS, Jack In The Box; dan IN THE SOOP : Friendcation, sebuah travel reality show orisinal yang dibintangi oleh V BTS, Park Seo Joon, Choi Woo Shik, Park Hyung Sik, serta Peakboy, saat kelima sahabat ini melakukan perjalanan dan menikmati berbagai aktivitas menyenangkan bersama-sama.

