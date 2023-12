Setelah Ditinggal Wamil Lagu BTS Spring Day Tempati Posisi Pertama Itunes AS

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Lagu BTS Spring Day menduduki puncak tangga lagu iTunes Amerika Serikat pertama kali. Lagu itu dirilis pada tahun 2017 dari album You Never Walk Alone.

"Spring Day milik BTS telah mencapai #1 di iTunes AS untuk pertama kalinya," bunyi tweet Chart Data, di X (dulu Twitter), hari ini, Selasa 12 Desember 2023.

Pencapaian ini bertepatan dengan dua anggota BTS, Jimin dan Jungkook memulai wajib militer pada hari ini. Sehari sebelumnya, RM dan V juga mendaftar wajib militer.

Anggota BTS J-Hope dan SUGA (kiri dan kanan) ikut mengantarJimin dan Jungkook (dua di tengah) memasuki Pusat Pelatihan Perekrutan Divisi 5 di Yeoncheon, Provinsi Gyeonggi, Korea Selatan, Selasa 12 Desember 2023. (Twitter.com/@bts_twt

Dengan empat anggota itu wajib militer, seluruh anggota BTS kini hiatus sementara untuk menyelesaikan kewajibannya. Dua anggota yang lebih dulu wajib militer, Jin dan J-Hope, diperkirakan akan selesai pasa tahun 2004. Sedangkan yang lainnya, SUGA, RM, V, Jimin dan Jungkook akan menyelesaikan kewajibannya pada tahun 2025.

Makna lagu BTS Spring Day

Baca Juga: Deretan Aktor Korea yang Wajib Militer pada 2023

Lagu BTS Spring Day dirilis pada tahun 2017 dari album You Never Walk Alone. Lagu ini bercerita tenrang cinta, kerinduan, dan pengalaman kehilangan seorang teman.

Member BTS (dari kiri ke kanan) Jin, Suga, Jungkook, V, RM, Jimin, J-hope berkumpul di Pusat pelatihan Tentara Ninsan pada Senin, 11 Desember 2023 (Twitter/@BTS_twt)

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Lagu ini seolah menggambarkan perasaan ARMY saat ketujuh anggota BTS menyesaikan kewajiban mereka. Seperti yang diungkapkan ARMY di media sosial.

"Ini sangat random tapi ini cara yang bagus untuk menunjukkan bagaimana kita akan merindukan mereka selama dua tahun ke depan," tweet @aria****.

"Salah satu lagu k-pop terbaik sebanyak masa akhirnya mendapatkan apa yang pantas diterimanya," tulis @DPRRa***.

"Bagaimana menjelaskan betapa berartinya Spring Day mencapai #1 di iTunes untuk pertama kalinya di hari yang sama ketika semua anggota mendaftar wajib militer. Cara kami memberi tahu mereka bahwa kami akan menunggu mereka sampai musim semi tiba lagi," tulis @callmeby*****.

KOREABOO | TWITTER

Pilihan editor: RM dan V BTS Masuk Wajib Militer Hari Ini, Foto Terbaru Ketujuh Member Viral