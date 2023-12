Iko Uwais Mendunia, Berikut 6 Film Laga Box Office yang Dibintanginya

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Iko Uwais merupakan aktor film laga asal Indonesia yang telah banyak membintangi genre action. Iko Uwais dikabarkan berperan dalam film laga terbaru Non Stop bersama aktor internasional, seperti Tony Jaa hingga Jet Li. Simak deretan film laga yang pernah dibintangi Iko Uwais berikut.

1. Nonstop (coming soon)

Nonstop merupakan salah satu film laga terbaru yang akan dibintangi Iko Uwais. Dalam film ini, Iko Uwais akan beradu akting dengan Jet Li, Tony Jaa, hingga Ma Dong Seok. Kabar ini diketahui dari postingan Ma Deong Seok di Instagram dan Seung Eun Kim, sutradara animasi dan produser eksekutif Korea Selatan. Dirinya juga membagikan poster tersebut di Instagram yang semakin membuat penasaran. Eun Kim mengunggah poster animasi tersebut dengan tambahan versi zoom out dari masing-masing bintang tanpa informasi apapun.

2. Beyond Skyline (2023)

Film Beyond Skyline merupakan sekuel dari Skyline (2010). Iko Uwais membintangi film ini dengan beberapa adegan di Candi Prambanan di Yogyakarta dan Batam. Film ini juga menampilkan rekan senegara Uwais, yakni Yayan Ruhiyan dan aktor Hollywood seperti Frank Grillo, yang berperan dalam Zero Dark Thirty dan The Purge: Anarchy, serta Bojana Novakovic, yang tampil dalam Edge of Darkness.

Di Beyond Skyline, Uwais juga menangani koreografi adegan aksi. Aktor tersebut mengatakan bahwa sutradara Liam O’Donnell tertarik untuk bekerja dengannya setelah menonton film sebelumnya The Raid.

3. The Expendables 4 (2023)

Film ini disutradarai oleh Scott Waugh. Bergenre laga, film The Expendables 4 ini menyatukan kembali tim tentara bayaran elit yang diperankan Jason Statham, Dolph Lundgren, Randy Couture, dan Sylvester Stallone bergabung untuk pertama kalinya oleh Curtis “50 Cent” Jackson, Megan Fox, Tony Jaa, Iko Uwais, Jacob Scipio, Levy Tran, dan Andy Garcia.

Dilansir dari laman The Expendables Official Site, berbekal semua senjata yang bisa mereka peroleh dan keterampilan untuk menggunakannya, The Expendables menjadi garis pertahanan terakhir di dunia dan tim yang dipanggil ketika semua opsi lain tidak tersedia. Namun, anggota tim baru dengan gaya dan taktik baru akan memberikan darah baru, arti yang benar-benar baru.

4. Fistful of Vengeance (2022)

Fistful of Vengeance merupakan film thriller aksi supernatural yang disutradarai oleh Roel Reine dan dan ditulis oleh Cameron Litvack, Jessica Chou dan Yalun Tu. Film ini merupakan lanjutan dari musim pertama serial televisi Wu Assassins yang dibintangi oleh Iko Uwais, Lewis Tan, Lawrence Kao, JuJu Chan dan lainnya. Film ini diproduksi oleh Netflix tanggal 26 Februari 2021 silam. Kemudian, Living Films terlibat dalam produksi film tersebut, setelah sempat memegang bagian dalam proyek serial tersebut.

Film ini bercerita tengang seorang pembunuh berkekuatan super bernama Kai (Iko Uwais) dan teman-teman Lu Xin dan Tommy yang melacak seorang pembunuh dari Chinatown San Francisco ke Thailand untuk membalas kematian orang yang dicintai. Namun, perburuan tersebut segera menjerat mereka dengan musuh lama, seorang miliarder misterius dan kekuatan mistis kuno yang bertekad mengambil alih dunia.

5. Snake Eyes (2021)

Iko Uwais pernah membintangi film laga Snake Eyes pada 2021 yang ditayangkan Netflix dan berperan sebagai Hard Master. Film ini bercerita tentang Klan Jepang kuno bernama Arashikage yang menyambut Snake Eyes setelah dia menyelamatkan nyawa pewaris mereka. Setibanya di Jepang, Arashikage mengajarinya cara menjadi prajurit ninja. Namun, rahasia dari masa lalu Snake Eyes terungkap, kehormatan dan kesetiaannya diuji bahkan dirinya bisa kehilangan kepercayaan dari orang-orang terdekatnya.

6. Mille 22 (2018)

Film Mille bercerita tentang sebuah tim kecil yang terdiri dari perwira intelijen elit Amerika, bagian dari unit komando taktis rahasia, mencoba menyelundupkan seorang petugas polisi misterius yang memiliki informasi sensitif keluar dari Indonesia. Pada film ini, Iko Uwais akan beradu akting dengan aktor pemeran utama Transformers: Age of Extinction, Mark Wahlberg. Bukan hanya Mark, Iko juga berakting dengan petarung wanita Ronda Rounsey yang bermain dalam film Furious 7.

Mile 22 menceritakan tentang seorang agen CIA (Mark Wahlberg) yang ditempatkan di Indonesia untuk membawa seorang informan yang terancam keluar dari pusat kota sejauh 22 mill menuju bandara. Saat perjalanan, mereka harus menghadapi polisi korup dan gembong kriminal yang menghalangi misinya.

MUTIARA ROUDHATUL JANNAH | INTAN SETIAWANTY

