Iko Uwais Adu Akting dengan Jet Li, Ma Dong Seok, dan Tony Jaa di Film Nonstop

TEMPO.CO, Jakarta - Iko Uwais dikabarkan akan membintangi film laga terbaru berjudul Non Stop bersama para aktor kelas dunia, seperti Jet Li, Tony Jaa, dan Ma Dong Seok. Kabar tersebut diketahui melalui unggahan Instagram Don Lee atau Ma Dong Seok, aktor Korea Selatan-Amerika. Poster film yang diunggah pada 10 Desember 2023 itu langsung mencuri perhatian netizen Indonesia. Poster dengan konsep animasi itu diduga merupakan proyek barunya.

Tak hanya menampilkan jajaran pemain, poster Nonstop itu juga menjelaskan kemampuan masing-masing aktor. Jet Li terkenal dengan kemampuan kung fu-nya, Tony Jaa memiliki keterampilan Muay Thai Tae, Ma Dong Seok atau lebih dikenal sebagai Don Lee yang mahir boxing, dan Iko Uwais yang terkenal berkat kemampuannya dalam ilmu bela diri silat asal Indonesia. Simak profil para pemeran film laga terbaru Non Stop berikut.

1. Iko Uwais

Iko Uwais atau yang bernama asli Uwais Qorny lahir pada 12 Februari 1983. Iko Uwais merupakan seorang aktor, stuntman, koreografer pertarungan, dan seniman bela diri asal Indonesia. Ia dikenal karena tampil dalam film aksi antara lain The Raid pada 2011, Headshot tahun 2016, Mile 22 pada 2018, dan lainnya. Iko Uwais juga pernah memberikan penampilan gemilang di serial Netflix WU Assassins yang dimulai pada 2019 dan masih berlangsung hingga saat ini.

Iko Uwais pada 2007 dilirik oleh sutradara Gareth Evans saat membuat film dokumenter tentang silat, suatu bentuk seni bela diri kuno. Berkat karisma alami Uwais dan kehadiran kamera yang luar biasa di layar, Evans memilihnya sebagai pemeran utama dalam film seni bela diri pertamanya, Merantau. Akhirnya, Uwais mengundurkan diri dari pengemudi operasional di Esia Indonesia, sebuah perusahaan telekomunikasi Indonesia, setelah menandatangani kontrak lima tahun dengan Gareth Evans dan perusahaan produksinya.

Pengalaman akting pertamanya di Merantau yakni sebagai seorang pemuda Minang (Sumatera Barat) yang akhirnya membawanya mempelajari gaya silat harimau dari Master Edwel Datuk Rajo Gampo Alam. Film ini mendapat ulasan bagus dan juga memenangkan penghargaan Film Terbaik di ActionFest 2010.

Kolaborasi kedua antara Uwais dan Gareth Evans yakni film The Raid (dikenal sebagai The Raid: Redemption di Amerika Serikat), yang mulai syuting pada pertengahan Maret 2011 dan dirilis pada pertengahan 2012 silam. Film ini mendapat pujian dari para kritikus dan penonton di berbagai festival sebagai salah satu film bela diri terbaik dalam waktu yang sangat lama. Namun, aktor ini telah memperluas karirnya dengan bekerja di beragam film dan mendapat pengakuan atas bakat aktingnya.

2. Tony Jaa

Tony Jaa lahir di Panom Yeerum pada 5 Februari 1976, di Surin, Isaan, Thailand. Kemudian, dirinya mengganti namanya menjadi Tatchakorn Yeerum, meskipun lebih dikenal dengan julukan Tony Jaa di barat dan Jaa Panom di Thailand.

Jaa memulai karir filmnya sebagai stuntman di tim Panna, Muay Thai Stunt. Dia muncul di beberapa film seperti itu. Salah satu terobosan awalnya datang sebagai pemeran pengganti Sammo Hung dalam iklan minuman energi, yang mengharuskan dia memegang gading gajah dan melakukan jungkir balik ke punggungnya.

Setelah banyak berlatih Muay Boran, pendahulu Muay Thai, Panna dan Jaa membuat film pendek tentang hal itu dengan bantuan Grandmaster Mark Harris yang menarik perhatian produser-sutradara Prachya Pinkaew. Hal ini menghasilkan Ong-Bak: Muay Thai Warrior pada tahun 2003, peran utama terobosan Jaa.

Film kedua Jaa, Tom Yum Goong, dirilis di Asia pada Agustus 2005 dan berganti nama menjadi The Protector di AS pada tahun berikutnya. Jaa juga melanjutkan serial Ong Bak baik sebagai aktor maupun sutradara.

3. Ma Dong Seok

Ma Dong Seok atau Lee Dong Suk lahir di Korea Selatan pada 1 Maret 1971. Setelah lulus dari perguruan tinggi di Amerika, Ma Dong Seok bekerja pada bidang seni bela diri campuran sebagai pelatih fisik. Kariernya sebagai aktor dimulai ketika ia mengikuti audisi untuk mendapat peran dalam film Heaven’s Soldiers pada 2005. Ia mendapat peran sebagai Hwang Sang Wook dan kembali ke Korea Selatan.

Sejak film Heaven’s Soldiers, Ma Dong Seok mendapat banyak tawaran sebagai pemeran pendukung sebagai sosok yang kuat. Pada 2008, Ma Dong Seok mendapat peran pendukung dalam film The Good, The Bad, and The Weird.

Pada 2012, Ma Dong Seok mulai mendapat peran penting dalam film Nameless Gangster: Rules of the Time. Ia mendapat peran sebagai seseorang yang kasar. Pada tahun yang sama, ia juga membintangi film The Neighbors sebagai rentenir yang gemar melakukan teror kepada orang sekitarnya.

Karier Ma Dong Seok sebagai aktor mendapat popularitas internasional ketika ia membintangi film Train to Busan sebagai Sang-Hwa pada 2016. Train to Busan juga membawa Ma Dong Seok mendapat nominasi sebagai aktor pendukung terbaik di Asian Film Award 2017 dan KOFRA Film Awards 2017.

Pada 2019, nama Ma Dong Seok menjadi sorotan publik ketika berhasil menjadi bagian dari film Marvel berjudul The Eternals. Dalam film The Eternals, ia berperan sebagai Gilgamesh yang beradu akting dengan Angelina Jolie, Salma Hayek, dan Brian Tyree Henry.

4. Jet Li

Jet Li atau yang bernama asli Li Lian Jie lahir tanggal 26 April 1963. Karirnya di bidang film dimulai tahun 1991 berperan sebagai Wong Fei-hung, seorang pahlawan legendaris yang bertarung melawan orang asing dalam kisah abad ke-19 ini. Film populer ini memiliki dua sekuel Once Upon a Time in China (1982). Film tersebut membantu Li menjadi bintang di negara asalnya, dan melahirkan beberapa sekuel. Pada akhir tahun 1980-an, Li pindah ke Hong Kong, di mana ia terlibat dalam dunia film seni bela diri.

Dalam Kuil Shaolin bersama Mel Gibson dan Danny Glover, Jet Li pindah ke Los Angeles untuk film tersebut, di mana dia menjalani pelatihan bahasa intensif untuk mempersiapkan perannya sebagai bos kejahatan Tiongkok. Film aksi ini (Lethal Weapon 4), terutama adegannya bersama Li, membuat penonton film senang.

Jet Li bekerja sama dengan rapper DMX dan penyanyi Aaliyah untuk Romeo Must Die (2000) sebuah pertunjukan hip-hop-bertemu-seni bela diri pada kisah klasik cinta muda, Romeo dan Juliet. Pada tahun 2012 dan 2014, ia melanjutkan untuk membintangi seri berikutnya dari franchise populer tersebut. Ia juga berperan sebagai kaisar dalam pembuatan ulang live-action The Expendables, sebuah drama ayah-anak Tiongkok. Li juga memiliki peran pendukung dalam film Sylvester Stallone tahun 2010.

