Demi Lovato dan Jutes Bertunangan Setelah Setahun Berpacaran

TEMPO.CO, Jakarta - Demi Lovato dan musisi, Jordan Lutes bertunangan setelah lebih dari setahun bersama. Penyanyi asal Kanada, yang memiliki nama panggung "Jutes", diketahui telah melamar Demi Lovato pada Sabtu, 16 Desember 2023.

Perwakilan Demi Lovato pertama kali mengkonfirmasi berita pertunangan tersebut kepada People. Kabar tersebut juga mengungkap bahwa "lamaran pribadi dan intim" terjadi di Los Angeles. Pasangan ini kemudian pergi ke salah satu restoran favorit mereka di kota tersebut untuk merayakannya bersama keluarga.

Demi Lovato Kabarkan Bertunangan di Instagram

Pasangan ini membagikan pertunangan mereka lewat unggahan di Instagram. Jordan Jutes menyebut dirinya sebagai "pria paling beruntung." Keduanya mengenakan pakaian hitam yang serasi dan saling berhadapan sambil tersenyum sumringah.

"Kemarin aku meminta sahabatku untuk menikah denganku dan dia mengatakan ya. Aku tidak dapat membayangkan hidupku tanpamu dan terima kasih Tuhan, sekarang aku tidak akan pernah membayangkannya. Aku merasa seperti orang yang paling beruntung saat ini. I'm so in love with you @ddlovato," tulis Jutes.

Demi Lovato juga membagikan foto yang sama di Instagram pribadinya. Ia masih tak menyangka akan momen bahagia tersebut. "Aku masih tidak bisa berkata-kata, tadi malam adalah malam terbaik dalam hidupku dan aku tidak percaya bisa menikah dengan cinta dalam hidupku @jutesmusic," tulis Demi Lovato.

Demi Lovato juga menampilkan foto cincin berlian solitaire berbentuk buah pir yang diberikan oleh sang kekasih. Kabarnya, cincin tersebut dibuat khusus oleh butik Material Good yang berbasis di New York.

"Cintaku, aku sangat senang bisa menikah denganmu, setiap hari yang kuhabiskan bersamamu adalah mimpi yang menjadi kenyataan dan aku tak sabar untuk mencintai dan menyayangimu selamanya. Ini untuk sisa hidup kita. I love you baby," tulis Demi di hari bahagianya.

Berawal dari Teman Hingga Tunangan

Demi Lovato mulai berkencan dengan Jutes pada Agustus 2022, tujuh bulan setelah mereka bertemu saat menulis bersama lagu Substance dari album studio kedelapannya, Holy Fvck. Penyanyi Let It Go itu sebelumnya mengungkapkan bahwa ia dan Jutes telah berteman cukup lama sebelum mereka akhirnya "saling mengungkapkan perasaan masing-masing" saat tampil di podcast The LadyGang.

Pada Juli, Lovato membuka diri pada acara The Morning Mash Up di SiriusXM tentang kisah cinta mereka. Ia mengatakan bahwa mereka adalah "teman yang utama dan terpenting."

"Kami berteman terlebih dahulu. Kami berteman selama beberapa bulan dan kemudian kami memutuskan untuk mulai berkencan dan ya, setelah kami saling menceritakan perasaan kami," kata Lovato.

Saling Unggah Kemesraan di Hari Ulang Tahun

Sebelumnya, mereka saling mengucapkan selamat ulang tahun dengan unggahan yang romantis. Pada Maret, penyanyi yang merupakan bintang film Camp Rock tahun 2008 ini mengatakan bahwa ia sangat senang bisa berbagi "lebih banyak ulang tahun" dengan Jutes, dan menambahkan, "Aku telah menunggu seumur hidupku untuk menemukanmu."

Pada Agustus, Jutes menulis pesan ulang tahun untuk Lovato dengan menyebut sang penyanyi sebagai "sahabat terbaiknya". "Hatimu telah mengubah kehidupan di seluruh planet ini, terutama seorang pria dari sebuah peternakan di Kanada yang mengikutimu lebih dari setahun yang lalu. Aku tidak tahu bahwa orang yang sempurna itu ada sampai aku bertemu kamu," tulis Jutes.

PEOPLE | THE INDEPENDENT

