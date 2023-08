Tak Lagi Ditangani Scooter Braun, Demi Lovato Cari Manajer Baru

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Demi Lovato berpisah dengan Scooter Braun, manajer yang telah bekerja bersamanya sejak tahun 2019. Alasan mereka tak lagi bekerja sama tidak diketahui dengan jelas. Meski tak lagi bekerja sama, keduanya tetap bersahabat.

Baru-baru ini, Scooter Braun memberikan ucapan selamat ulang untuk Demi Lovato di Instagram Story-nya. "Selamat ulang tahun untuk salah satu orang yang paling baik," tulisnya.

Saat ini Demi Lovato tengah mencari manajemen baru. Padahal dia baru merilis album baru, Revamped. Album tersebut berisi lagu-lagu hits dari awal kariernya yang diubah menjadi versi rock. Sebelumnya, album Holy Fvck, yang sangat terasa genre rocknya, menduduki posisi No. 7 di tangga album Billboard 200.

Demi mengatakan album Revamped sebagai penghormataan untuk lagu-lagu yang paling disukai penggemarnya. Lagu-lagu itu juga berperan besar dalam kariernya. "Membuat proyek ini sangatlah menyenangkan dan memungkinkan saya mengekspresikan hasrat saya terhadap musik rock dengan cara baru… Saya tidak sabar menunggu semua orang mendengarnya!” kata Demi tentang album itu.

Sebelum Scooter, tim manajemen Demi adalah Phil McIntyre dari PhilyMack. Dia menandatangani kontrak dengan Scooter Braun dan firma SB Projects miliknya pada tahun 2019. Tepat setahun setelah dia mengalami overdosis yang hampir fatal pada Juli 2018.

Saat mengalami masa sulit dengan kondisi kesehatan dan mentalnya, Demi secara khusus mencari Scooter, karena statusnya di industri hiburan sangat baik. Meski awalnya Scooter berencana menolak Demi, suasana hatinya berubah setelah pertemuan pertamanya dengan penyanyi berusia 31 tahun itu.

"Dia tidak membutuhkan manjajer, dia membutuhkan seorang teman. Dia membutuhkan seseorang yang tahu apa yang harus dilakukan tetapi tidak membutuhkannya untuk bekerja," kata Scooter kepada The Rolling Stones.

Selama di bawah tim manajemen Scooter Braun, Demi Lovato merilis dua album, yaitu Holy Fvck tahun 2022 dan Dancing with the Devil… the Art of Starting Over tahun 2021 yang bernuansa pop.

Sebelum kabar Demi Lovato meninggalkan Scooter Braun, muncul laporan bahwa klien lamanya, Justin Bieber juga berencana untuk mengambil langkah yang sama. Namun, beberapa sumber mengatakan laporan tersebut tidak akurat.

DAILY MAIL | VARIETY

