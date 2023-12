Sinopsis Indonesia dari Timur, Film yang Terinspirasi Tim PON Papua

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Di pengujung tahun ini, bioskop Indonesia masih diramaikan oleh berbagai film baru yang akan tayang mengisi layar lebar Tanah Air. Salah satu film bioskop terbaru itu adalah Indonesia dari Timur yang digarap oleh pasangan sineas, Ari Sihasale dan Nia Zulkarnaen Sihasale. Film ini diproduksi oleh perusahaan Alenia Pictures yang berkolaborasi dengan Bhinneka Multi Media.

Setelah sempat vakum dari dunia perfilman Indonesia, Ari Sihasale dan Nia Zulkarnaen akhirnya kembali dengan film yang bertema tentang sepak bola. Melansir dari Antara, film Indonesia dari Timur mengangkat cerita tentang kecintaan masyarakat Papua terhadap sepak bola. Bahkan, alur ceritanya terinspirasi dari kemenangan Tim Sepak Bola Putra dan Putri Papua dalam Pekan Olahraga Nasional (PON) XX Papua pada 2021 lalu.

Lantas, bagaimana sinopsis Indonesia dari Timur, film yang terinspirasi dari Tim PON Papua? Simak rangkuman informasi selengkapnya berikut ini.



Sinopsis Indonesia dari Timur

Berangkat dari kisah nyata, film Indonesia dari Timur ini menyampaikan semangat dan kebersamaan Indonesia lewat olahraga sepak bola. Film ini bercerita tentang seorang pilot senior bernama Edu yang melayani rute-rute perintis di Papua. Dia kemudian mendapatkan tugas dari Simon, pemilik perusahaan penerbangan, untuk membangun sebuah tim sepakbola. Tim ini nantinya akan dipersiapkan untuk bertanding dalam sebuah turnamen bergengsi.

Pada awalnya, Edu tidak ingin mengambil tugas tersebut. Namun, dia akhirnya menyetujui permintaan itu secara bersyarat. Simon menjanjikan Edu untuk memimpin sebuah anak perusahaan yang akan didirikannya. Namun sebelum jabatan itu diberikan, Edu harus bisa mendirikan klub sepakbola remaja yang akan disponsori oleh perusahaan Simon.

Mereka juga ingin merekrut bakat-bakat muda Papua yang tercerai-berai tanpa pembinaan. Anak perusahaan Simon itu ingin mengibarkan kebanggaan tim sepakbola tersebut, dan menjadikannya sebagai satu-satunya pihak yang sanggup merawat simbol harga diri masyarakat Papua.

Sayangnya, usaha Edu harus terbentur dengan kekecewaan para pemain dari tim sepak bola yang dilatih oleh Coach John. Hadiah yang telah dijanjikan dari kemenangan turnamen sebelumnya tak kunjung diberikan oleh sponsor meski turnamen sudah selesai. Hal ini lah yang membuat masing-masing dari mereka pergi entah kemana.



Tentang Film Indonesia dari Timur

Indonesia dari Timur adalah sebuah film yang diproduksi di bawah bendera perusahaan Alenia Pictures dan Bhinneka Multi Media. Film ini merupakan garapan dari pasangan sineas Tanah Air, Ari Sihasale dan Nia Zulkarnaen Sihasale.

Melansir dari laman Instagram Alenia, @alenia259, film ini sudah melakukan penayangan perdana pada Sabtu, 9 Desember 2023 di XXI Epicentrum, Karet Kuningan, Jakarta. Meski begitu, tanggal penayangannya di bioskop belum diumumkan secara resmi.

Trailer resmi film Indonesia dari Timur sudah dirilis di kanal YouTube Alenia Pictures pada 4 Desember 2023. Film ini dibintangi oleh sejumlah aktor dan aktris ternama Indonesia. Mereka adalah Ibnu Jamil, Donny Alamsyah, Damara Finch, Dinda Ghania, Marcelino Lefrandt, dan Ari Sihasale sendiri yang berlaku sebagai pemain dan sutradara dari film ini.

Selain itu, film bertema sepak bola ini juga menjadi ajang pengenalan bagi talenta sepak bola muda dari Papua. Mereka adalah Yesaya Kogoya, Richardo Youwe, Yulianus Yual, Karel Fonataba, Michael Twenty, dan Rian Heipon.

RADEN PUTRI| ANTARA| INSTAGRAM

