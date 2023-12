Setelah Insiden Oscar, Jada Pinkett Smith Sadar Tak Bisa Pisah dari Will Smith

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Jada Pinkett Smith mengatakan bahwa insiden yang terjadi pada upacara Oscar Will Smith membuat dia menyadari bahwa dia tak bisa meninggalkan suaminya itu. Insiden itu terjadi ketika Will Smith naik ke panggung dan menampar host Oscar Chris Rock yang membuat lelucon tentang kepala botak Jada.

Dalam wawancara baru dengan Majalah YOU Daily Mail, aktris berusia 52 tahun itu menjelaskan bahwa keputusan Will untuk menampar Chris Rock selama Academy Awards 2022 membuat dia memberi gelar baru, "tamparan suci".

"Saya hampir tidak menghadiri Oscar tahun itu, tapi saya senang saya melakukannya," kata Jada kepada outlet tersebut. "Saya menyebutnya 'tamparan suci' sekarang karena begitu banyak hal positif yang muncul setelahnya."

Menurut Jada, insiden Will Smith tampar Chris Rock di panggung Oscar yang konroversial itu berdampak pada pernikahan mereka. Jada sebelumnya mengungkapkan bahwa dirinya dan Will telah berpisah selama tujuh tahun. "Setelah bertahun-tahun mencoba mencari tahu apakah saya akan meninggalkan sisi Will, butuh tamparan itu bagi saya untuk menyadari bahwa saya tidak akan pernah meninggalkannya," ujar dia. "Siapa yang tahu akan seperti apa hubungan kita jika hal itu tidak terjadi?" dia menambahkan.

Oktober lalu, ketika perilisan memoarnya yang berjudul Worthy, Jada menceritakan bahwa dia awalnya mengira momen Academy Awards adalah sebuah drama komedi.

"Seperti banyak orang yang menonton kejadian itu di siaran langsung TV, dia tidak percaya itu nyata pada awalnya. “Saya berpikir, 'Tidak mungkin Will memukulnya,'” katanya. “Baru setelah Will berjalan kembali ke kursinya saya menyadari bahwa itu bukanlah sandiwara.”

Kata-kata pertama yang dia ucapkan kepada Will saat mereka berduaan setelah pertunjukan adalah "Apakah kamu baik-baik saja?"

Will Smith dan popularitas

Will Smith juga pernah mengungkapkan kesulitannya dalam beberapa tahun terakhir saat menghadiri Red Sea International Film Festival di Arab Saudi. Saat bicara di depan penonton, dia merinci hubungannya dengan ketenaran.

Will Smith mengatakan bahwa ketenaran adalah monster yang unik sehingga dia harus sangat berhati-hati. "Kamu tidak boleh merasa gembira ketika semua orang mengatakan hal-hal baik tentangmu, karena semakin kamu menerima ketika orang-orang mengatakan hal-hal baik tentangmu, kamu akan semakin terluka ketika orang-orang mengatakan hal-hal buruk tentangmu," kata dia.

Will Smith dan Jada Pinkett Smith menikah pada 31 Desember 1997. Pasangan ini dikaruaniai dua anak, Willow Smith (22) dan Jaden Smith (25).

PEOPLE | DAILY MAIL

