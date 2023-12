Rossa Sukses Hadirkan Ryeowook di Bandung, Tiket Konser Sold Out

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Untuk pertama kalinya, konser seorang penyanyi Indonesia mendatangkan Idol K-Pop. Rossa sukses hadirkan Ryeowook Super Junior sebagai bintang tamu dalam tur Another Journey: The Beginning di Bandung pada Jumat, 1 Desember 2023. Konser tersebut menjadi kota ke-5 dalam rangkaian tour album barunya.

Kedekatan keduanya sebagai sahabat sudah terjalin sejak beberapa waktu lalu. Inilah yang membuat Ryeowook mau tampil bersama Rossa. Penampilan member Super Junior itu berawal dari DM Rossa yang disambut antusias olehnya. "Semua karena persahabatan antara kami," kata Rossa.

Konser Rossa di Bandung Terjual Habis

Rossa tak bisa menyembunyikan raut wajah bahagianya karena tiket konser sold-out dan berlangsung meriah. Diketahui lebih dari 4200 penggemar setia Rossa hadir menonton di Ballroom Trans Convention Center (Bandung). Bahkan banyak penonton yang datang dari luar pulau dan luar negeri seperti Malaysia, Brunei dan Singapura khusus untuk menonton konser ini.

Penampilan di Konser Another Journey: The Beginning

Konser dibuka oleh lagu-lagu hits Rossa untuk membangkitkan kenangan penonton. Ia menyanyikan lagu Malam Pertama yang dilanjutkan dengan Aku Bukan Untukmu, Jangan Hilangkan Dia, Takdir Cinta, dan Ayat-Ayat Cinta.

Rossa juga memperkenalkan lagu-lagu di album barunya. Konser dilanjutkan ke Another Journey: The Beginning, seperti Wanita, Masih, Terlalu Berharap, Sekali Ini Saja, The Heart You Hurt, Bertengkar Manis, Kau, Akhirnya dan Lupakan Cinta.

Rossa Duet dengan Barsena Bestandhi dan Ryeowook

Sesi duet dibuka dengan penampilan emosional dari Rossa dan Barsena Bestandhi. Keduanya menyanyikan lagu Bertengkar Manis. Setelah itu, dilanjutkan dengan penampilan Barsena menyanyikan lagu Jalan Tengah yang ditulis untuk Naura.

Sorak penonton makin histeris ketika Ryeowook Super Junior tampil di panggung menyapa para penonton yang hadir. “Kumaha damang, apa kabar?”, ucap Ryeowook. Pada momen itu, ia menyampaikan antusiasmenya hadir sebagai bintang tamu di konser Rossa.

“Saya sangat merasa terhormat bisa tampil di konser noona Rossa. Ini adalah pertama kalinya saya ke Bandung. Sebenarnya saya sedang sibuk belakangan ini untuk mempromosikan single terbaru saya di beberapa negara. Tapi karena noona Rossa yang meminta saya tidak bisa menolaknya,” ujar Ryeowook di atas panggung.

Ryeowook kemudian menyanyikan lagu Hati Yang Kau Sakiti (Korean Version) yang digabungkan dengan lagu versi Bahasa Indonesia. Kemudian dilanjutkan dengan penampilan duet Rossa dan Ryeowook membawakan lagu Tegar. Ryeowook menjelaskan bahwa lagu tersebut memiliki kenangan khusus di Indonesia saat konser World Tour Super Junior SS7S 2019.

Selain membawakan lagu Rossa, Ryeowook juga membawakan lagu solonya hitnya yang berjudul The Little Prince. Untuk menghibur fans Rossa, ia juga menyanyikan lagu terbarunya, Its Ok, yang baru saja dirilis 20 November 2023. Spesial untuk penggemar di Indonesia, ini adalah pertama kalinya Ryeowook menyanyikan lagu tersebut secara live di Asia Tenggara.

