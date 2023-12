Menjelang Libur Natal dan Tahun Baru, Ini Deretan Film yang Biasanya Ditayangkan Televisi Indonesia

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Semasa liburan Natal menjelang tahun baru, biasanya ditayangkan beberapa film untuk mengisi waktu luang. Deretan film yang ditayangkan juga edisi lawas yang selalu memikat penonton. Apa saja filmnya?

1. Home Alone (1990)

Home Alone salah satu film langganan ditayangkan saat masa libur Natal dan tahun baru. Kisah Kevin McCallister (Macaulay Culkin) yang tertinggal di rumahnya sendirian pada malam Natal selalu menghibur penonton.

Diceritakan keluarga yang akan berlibur ke Paris meninggalkan Kevin di rumah. Kevin yang merasa senang karena memiliki rumah untuk dirinya sendiri harus berhadapan dengan dua penyusup, Harry (Joe Pesci) dan Marv (Daniel Stern) yang hendak merampok rumahnya pada malam Natal. Menyadari ancaman ini, Kevin memasang perangkap untuk menghentikan para penyusup itu.

2. Baby’s Day Out (1994)

Baby's Day Out film yang menawarkan humor segar bercerita tentang seorang bayi yang secara tak terduga terlibat dalam penculikan. Baby Bink yang hidup dalam kemewahan, tiba-tiba diculik oleh tiga penculik yang menyamar sebagai fotografer.

3. The Polar Express (2004)

The Polar Express film animasi yang berkisah tentang bocah pemberani yang naik kereta ajaib menuju Kutub Utara dan rumah Santa Claus pada malam Natal. Saat perjalanan ini, ia menjalani petualangan self-discovery yang memperlihatkan keajaiban hidup tak pernah pudar bagi mereka yang percaya.

4. Jingle All The Way (1996)

Dikutip dari IMDb, Jingle All The Way berkisah tentang Howard Langston (Arnold Schwarzenegger). Ia penjual kasur yang selalu sibuk dengan pekerjaannya. Ia berusaha keras untuk mendapatkan mainan yang diinginkan oleh anaknya, Jamie, sebagai hadiah Natal. Sayangnya, pada malam Natal, mainan yang diinginkan sudah habis di semua toko. Howard harus berkeliling kota bersaing dengan orang lain, termasuk seorang kurir bernama Myron Larabee (Sinbad).

5. Charlie and the Chocolate Factory (2005)

Film ini membawa penonton ke dalam pabrik cokelat Willy Wonka yang ajaib dan penuh kejutan. Charlie and the Chocolate Factory bercerita tentang Willy Wonka (Johnny Depp) yang membiarkan lima anak masuk ke dalam pabrik cokelatnya dengan merilis lima tiket emas dalam masing-masing bungkus cokelat berbeda. Cerita ini menunjukkan kekacauan yang terjadi ketika tiket-tiket tersebut ditemukan, dengan satu diantaranya diberikan kepada seorang anak istimewa bernama Charlie Bucket (Freddie Highmore).

