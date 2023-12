Profil Jackson Wang Mantan GOT7 yang Sekarang Berkarier Solois

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Mantan anggota grup GOT7, Jackson Wang menunda turnya di Beijing. Ia menjadwal ulang tanggalnya. Tersebab masalah kesehatan, Jackson Wang menunda konser Magic Man World Tour 2023 – 2024 yang mulanya dijadwalkan di Huaxi Live Wukesong, Beijing, pada Sabtu, 2 Desember 2023.

Konser Jackson Wang terpaksa ditunda, karena ia mau mengutamakan kualitas pertunjukannya.Jackson dan Team Wang menyediakan kompensasi transportasi penggemar, termasuk kereta api dan tiket pesawat.

Mengenal Jackson Wang

Jackson Wang penyanyi, rapper, penari, bekas anggota grup pop Korea Selatan, GOT7. Dikutip dari KProfiles, Jackson Wang lahir di Kowloon Tong, Hong Kong. Tapi, ia besar di Distrik Sha Tin, Hong Kong pada 28 Maret 1994. Ia memulai kariernya ketika menjadi perhatian agen pencari bakat pada 2010. Ia bergabung GOT7 dalam naungan JYP Entertainment pada 2014.

Wang juga dikenal sebagai artis solo yang telah merilis beberapa lagu secara komersial dan terlibat dalam berbagai proyek musik internasional. Dia mendirikan label rekaman sendiri bernama Team Wang, dan merek streetwear, Team Wang Design. Artis multitalenta ini pernah berkolaborasi dengan nama-nama ternama seperti Fendi, Cartier, Armani, dan Adidas.

Tak hanya di industri musik, Jackson juga dikenal karena kehadirannya dalam dunia mode dan televisi. Dikutip dari National Today, dia memulai debut sebagai presenter acara televisi Go Fridge (2015) dan Please Take Care of My Refrigerator (2014). Dia juga sering muncul dalam berbagai program televisi Cina dan terlibat dalam proyek fashion yang memperluas jangkauan kariernya.

