Kwon Yuri Hari Ini Berulang Tahun, Begini Sepak Terjang Girls Generation

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Idol grup senior Korea Selatan, Girls’ Generation atau SNSD merupakan grup naungan agensi SM Entertainment yang dibentuk pada 2007 silam. Grup ini terdiri dari delapan anggota, yakni Taeyeon, Sunny, Tiffany, Hyoyeon, Yuri, Sooyoung, Yoona, dan Seohyun.

Awalnya idol grup ini beranggotakan sembilan orang, tetapi Jessica meninggalkan grup pada tahun 2014. Girls' Generation memulai debutnya pada 2007 dengan single mereka Into The New World dan sejak itu menjadi salah satu grup musik paling populer di Korea Selatan.

Dilansir dari laman SM Entertainment, karir Girls' Generation telah merilis empat album studio yakni Girls' Generation (2007), Oh! (2010), The Boys (2011), dan I Got a Boy (2013). Mereka juga telah merilis dua album Jepang, yakni Girls & Peace (2012) dan Love & Peace (2013). Selain album studio mereka, grup ini telah merilis banyak single, termasuk hit andalan mereka Gee (2009).

Selama bertahun-tahun, Girls' Generation telah mendapatkan banyak penghargaan dan penghargaan atas pekerjaan mereka. Mereka telah memenangkan Grand Prize di Mnet Asian Music Awards sebanyak tiga kali dan dinobatkan sebagai Artist of the Year pada tahun 2008 oleh Kementerian Kebudayaan, Olahraga dan Pariwisata. Album pertama mereka, self-titled Girls' Generation, dirilis pada 1 November dan menjadi sukses besar dengan singel seperti Girls' Generation, Kissing You, dan Baby Baby.

Pada 2009, grup ini merilis mini album Gee. Single pertama mereka dari album, Gee, dirilis pada hari yang sama dan langsung menjadi hit. Single ini mencapai #1 dan memecahkan rekor di seluruh Korea. Pada tahun yang sama, grup ini merencanakan Tur Asia resmi pertama mereka. Tiket mulai dijual 19 November dan terjual habis dalam tiga menit.

Baca Juga: Yoona SNSD Gelar Fan Meeting di Jakarta Maret 2024

Januari 2010, grup ini merilis album penuh kedua mereka, Oh!. Album ini menjadi album dengan penjualan tertinggi kedua tahun ini, di belakang "Bonamana" milik Super Junior, dan bahkan masuk 10 Besar di Taiwan dan Jepang.

Lalu, bulan Mei 2010, Girls' Generation menandatangani kontrak dengan perusahaan rekaman Jepang, Nayutawave Records, untuk promosi Jepang mereka. Versi Jepang dari salah satu single Korea lama mereka, Tell Me Your Wish (Genie), dirilis pada bulan Agustus. Dengan kesuksesan di Korea dan Jepang, gadis-gadis ini mengarahkan pandangan mereka ke pasar internasional. Mereka menandatangani kontrak dengan Universal Music Group, di Amerika Serikat, pada 2011.

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Single bahasa Inggris pertama mereka, The Boys, dirilis melalui Interscope Records. Single ini ditulis bersama oleh anggota band, Tiffany, dan diproduseri oleh Teddy Riley. Gadis-gadis ini menjadi tamu musik di acara bincang-bincang TV seperti David Letterman dan Live With Kelly and Michael. Mereka bahkan tampil di Madison Square Garden. Kesuksesan grup ini terus meningkat. Tampil di Korea, Jepang, dan banyak negara lainnya. Tahun 2013, single mereka, I Got a Boy, memenangkan video musik terbaik tahun ini di YouTube Music Awards pertama, mengalahkan penyanyi terkenal seperti Miley Cyrus, Psy, dan Justin Bieber. Video tersebut menduduki peringkat #5 dalam 10 Lagu Teratas Majalah TIME tahun 2013.

Lalu, pada 17 Mei 2022, SM Entertainment mengumumkan bahwa girl grup tersebut sedang bersiap untuk merilis album baru pada bulan Agustus, yang menandai ulang tahun ke 15 mereka sejak debut mereka pada tahun 2007. Dilansir dari Soompi, mereka juga menyusul album studio keenam Holiday Night pada Agustus 2017. Hal tersebut menjadi comeback pertama mereka dengan delapan anggota setelah lima tahun. Bersamaan dengan perilisan albumnya, Girls' Generation juga akan menyapa penggemarnya melalui berbagai program TV dan reality show mereka sendiri.

Pada 8 Agustus 2023, Sunny Girls Generation menyatakan kontraknya dengan SNSD telah berakhir. Dikutip dari Soompi, pihak SM Entertainment menyatakan

“Kontrak eksklusif kami dengan Sunny telah berakhir. Kami mengucapkan terima kasih kepada Sunny yang telah menunjukkan aktivitas luar biasa selama bersama kami dalam waktu yang lama, dan kami meminta banyak dukungan untuk jalan baru yang akan dilalui Sunny.”

Sunny sendiri memulai debutnya sebagai anggota Girls' Generation pada tahun 2007 melalui Into The New World. Sejak itu, idol grup terkenal di dunia satu ini telah merilis banyak lagu hit termasuk Gee, Genie, The Boys, Lion Heart, dan lainnya. Tahun lalu, Girls' Generation juga merilis album ketujuh mereka Forever 1 untuk merayakan ulang tahun debut mereka yang ke 15.

Pilihan editor: Kwon Yuri Menapaki Usia 34 Tahun, Berikut Drakor dan Film yang Dilakoni Anggota Girls' Generation