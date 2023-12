Luna Maya Dapat Buket Pengantin di Resepsi BCL dan Tiko, Didoakan Segera Menyusul

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Artis Luna Maya menjadi sorotan publik karena mendapatkan buket pengantin di pernikahan Bunga Citra Lestari (BCL) dan Tiko Aryawardhana di Amankila, Bali, pada Sabtu, 2 Desember 2023. Momen tersebut dibagikan lewat video yang diunggahnya sendiri di TikTok @lunamaya pada Ahad, 3 Desember 2023.

Luna Maya Bersaing Dapat Buket Pengantin dari BCL

Lempar buket di pernikahan rekan sejawatnya itu heboh karena Luna tampak berusaha keras untuk mendapatkannya di acara after party resepsi pernikahan BCL dan Tiko. "Haha I got it, emang artinya apa sih kalau dapat lemparan bunga?" tulis Luna Maya di keterangan unggahan video TikTok-nya.

Bahkan, Luna harus bersaing sengit dengan sejumlah artis dan tamu undangan lain yang ikut berebut buket bunga yang dilempar BCL. Penuh perjuangan, akhirnya buket bunga tersebut jatuh ke tangannya.

Dapat Doa dan Dukungan dari Sahabat Artis

Baca Juga: Adik Ashraf Sinclair Berterima Kasih Suami BCL Juga Menerima Keluarganya

Tak lama, selebritas berusia 40 tahun itu kemudian memeluk BCL erat dengan sorakan dari artis lain yang mendoakan hal baik untuknya. "Luna Kawin," teriak sahabat-sahabatnya yang senang melihat Luna mendapatkan buket bunga sakral itu.

Mendengar doa yang dilontarkan untuknya, Luna terharu dan membalasnya bercanda, "Dapatnya agak maksa ya," ujar Luna. "Enggak apa-apa, doanya yang penting sampai," kata Vidi Aldiano ikut memberikan dukungan pada Luna Maya.

Sebelumnya, Luna juga membagikan momen tersebut di Instagram pribadinya. Ia pun menulis keterangan yang menyiratkan harapan segera menyusul BCL menikah. "BUNGAdihaTIKO day. Dapat bunga dari Mba Bungaaa @itsmebcl... hmmm?" tulis Luna Maya.

Didoakan Netizen Tanah Air Segera Menyusul BCL

Unggahan Luna Maya di Instagram langsung mendapat banyak komentar dari publik. Banyak netizen yang mendoakan Luna Maya agar segera mendapatkan jodoh dan menikah.

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

"Semoga cepet menyusul, kak Luna."

"Kak Luna, semoga segera menyusul kak BCL."

"InsyaAllah tahun depan ya ka Luna nyusul, semoga dapat jodoh terbaik dunia akhiratnya."

"Wah buket pengantin bakalan nyusul nikah Kak Luna. Bahagia selalu ya, Kak."

Momen ini disambut antusias oleh sahabat dan netizen yang menginginkan akhir bahagia bagi Luna. Ia sempat menjalin hubungan asmara dengan Ariel Noah dan Reino Barack, namun hubungannya kandas di tengah jalan.

Saat ini, Luna Maya diketahui berpacaran dengan aktor Maxime Bouttier. Meski keduanya sering tampil di publik dan pamer kemesraan, tapi soal pernikahan mereka dinilai tertutup.

Pilihan Editor: Luna Maya dan Maxime Bouttier Lakukan Pemotretan dengan AI, Terinspirasi dari The Creator