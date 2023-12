Mengenal Catherine O'Hara, Pemeran Ibu dalam Film Home Alone

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Aktris legendaris Catherine O’Hara menjadi pembicara dalam upacara penganugerahan bintang di Hollywood Boulevard pada Jumat, 1 Desember 2023. Kesempatan itu membuatnya bertemu kembali dengan aktor Macaulay Culkin, pemeran tokoh Kevin McCallister dalam film Home Alone (1990).

Macaulay Culkin menerima penghargaan Hollywood Walk of Fame. Catherine pun mengucapkan selamat kepada rekan aktingnya di Home Alone. Sebagai lelucon, dia mengucapkan terima kasih karena telah menyertakan dirinya meski tidak menjadi orang tua yang baik di film Home Alone.

“Terima kasih telah menyertakan saya, ibu palsumu yang meninggalkanmu sendirian di rumah, tidak hanya sekali, tapi dua kali, untuk berbagi dalam kesempatan bahagia ini. Aku sangat bangga padamu,” kata Catherine O’Hara.

Siapa Catherine O’Hara?

Dikutip dari Britannica, Catherine O’Hara aktris asal Kanada. Catherine O’Hara dibesarkan di Etobicoke, pinggiran kota Toronto. Humor adalah bagian dari hidupnya. Keluarga besarnya disebut suka berjenaka. Setelah lulus SMA, O’Hara mengambil pekerjaan sebagai pelayan di klub komedi improvisasi Toronto, Second City Theatre. Ketika itu, dia menggantikan Gilda Radner yang hengkang dari klub pada 1974.

Dia ditunjuk sebagai pemeran saat klub tersebut memulai acara televisi komedi sketsa Second City Television pada 1976. Dia sempat bekerja di Saturday Night Live. Namun gabung lagi dengan Second City pada 1981. Saat itu, klub tersebut dikontrak untuk acara komedi larut malam. Pada 1982, dia menerima Emmy Award berkat kontribusinya di Second City.

Catherine O’Hara memerankan karakter sekunder dalam film karya Martin Scorsese, After Hours (1985) dan karya Mike Nichols, Heartburn (1986). Dia juga memerankan tokoh Delia, dalam Beetlejuice (1988) karya Tim Burton.

Chaterine sempat tampil di televisi dan film lainnya sebelum mengambil peran yang paling fenomenal, sebagai ibu yang tak sengaja meninggalkan salah satu anaknya sendirian di rumah dalam komedi klasik, Home Alone (1990). Dia juga mengulangi perannya untuk sekuelnya, Home Alone 2: Lost in New York (1992). Sejak itu, Chaterine acap menjadi bintang tamu di acara-acara komedi, salah satunya The Larry Sanders Show.

Pada 1993, Tim Burton merekrut Catherine O’Hara untuk mengisi suara dua karakter dalam The Nightmare Before Christmas (1993). Dia juga muncul di film Ron Howard, Pappers (1994). Salah satu penampilannya yang fenomenal ketika melakukan improvisasi Christopher Guest dalam Waiting for Guffman (1996). Dia juga muncul dalam film The Life Before This (1999).

Pada 2000 hingga 2010, Catherine O’Hara tampil dalam sejumlah film, yaitu Guest’s Best in Show (2000), Orange County (2002), A Mighty Wind (2003), A Series of Unfortunate Events (2004), The Fantasy Penelope (2006), Guest’s For Your Consideration (2006), Away We Go (2009), dan film televisi Temple Grandin (2010).

Catherine O’Hara muncul di beberapa komedi televisi pada 2003 dan 2005 di Six Feet Under. Dia pun memiliki karya suara, termasuk film animasi Over the Hedge (2006) dan Frankenweenie (2012) karya Burton serta salah satu monster di Where the Wild Things Are (2009). Selama lima tahun, O’Hara tampil di serial televisi populer Schitt’s Creek (2015–2020).

Chaterine O’Hara diangkat menjadi Officer of the Order of Canada pada 2017. Pada 2020, atas perannya sebagai mantan bintang sinetron Moira Rose, O’Hara mendapatkan Emmy Award. Di tahun yang sama, dia juga menerima the Governor General’s Lifetime Artistic Achievement Award.

