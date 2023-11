Sebastian Stan akan Perankan Donald Trump Muda di Film The Apprentice

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Sebastian Stan ditunjuk untuk memerankan karakter Donald Trump muda dalam The Apprentice, film baru dari sutradara asal Iran pemenang Festival Film Cannes, Ali Abbasi. Melansir Deadline, produksi film dimulai awal pekan ini.

The Apprentice akan mengkaji upaya Donald Trump untuk membangun bisnis real estate-nya di New York pada tahun 70-an dan 80-an, serta menggali hubungannya dengan pengacara terkenal Roy Cohn. Ini adalah kisah antara mentor dan anak didiknya yang menyusun asal usul dinasti besar Amerika.

Sebastian Stan, Pemeran Bucky Barnes di Marvel Cinematic Universe

Baca Juga: Elon Musk Kutuk Para Pengiklan yang Meninggalkan X karena Konten Antisemit

Sebastian Stan merupakan salah satu aktor paling multitalenta di generasinya. Ia telah memerankan banyak tokoh kehidupan nyata. Yang paling baru, ia berperan sebagai CEO Robinhood Markets Vladimir Tenev dalam Dumb Money (2023).

Sebastian Stan sebagai Bucky Barnes di The Falcon and the Winter Soldier. Foto: Marvel Studios

Dia juga dipuji atas peran sebagai Tommy Lee, pasangan dari aktris Pamela Anderson di Pam & Tommy (2022). Serta, muncul sebagai Jeff Gilooly, pasangan kasar dari skater ternama Tonya Harding, di I, Tonya (2017). Sebastian Stan juga merupakan pemeran Bucky Barnes di beberapa film Marvel Cinematic Universe (MCU), Captain America.

Pemeran Lain di Film The Apprentice

Pemeran lainnya dalam The Apprentice adalah pemenang Emmy dan Golden Globe, Jeremy Strong bermain sebagai Roy Cohn, dan nominasi Oscar Maria Bakalova bermain sebagai Ivana Trump.

Roy Cohn adalah orang yang membimbing Trump ketika dia memulai karier real estate-nya di tahun 70-an dan 80-an. “Selain ayahnya, orang yang paling berpengaruh terhadap calon presiden adalah Roy Cohn,” tulis Maggie Haberman dalam biografinya tentang Trump.

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Menurut Politico, Roy adalah orang yang mengajari Trump untuk melanggar aturan hukum, dan digambarkan oleh rekan-rekannya sebagai “seekor ular”, “bajingan”, dan “bajingan jenis baru.” Hal-hal ini akan sangat menyenangkan untuk dimainkan Jeremy Strong.

Ide penggarapan proyek film ini muncul saat mantan presiden Amerika Serikat itu diadili di New York karena penipuan. Meskipun saat ini tengah berada di bawah banyak dakwaan dalam beberapa kasus, Trump yang sudah dua kali didakwa mengincar kembali ke Kantor Oval atau tempat kerja resmi Presiden Amerika Serikat sebagai kandidat Partai Republik saat ini untuk tahun 2024.

Sebastian selanjutnya akan terlihat dalam film thriller A24, A Different Man, yang ia produksi secara eksekutif dan dibintangi bersama Reinate Reinsve.

GABRIELLA KEZIAFANYA BINOWO | DEADLINE | VULTURE

Pilihan Editor: 4 Selebriti Ini Siap Tinggalkan Amerika Serikat Bila Trump Menang Pilpres