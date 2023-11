5 Film Populer Bruce Lee Termasuk Enter the Dragon dan Fist of Fury

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Berdasarkan Britannica, Bruce Lee yang lahir pada 27 November 1940 di San Francisco, California, Amerika Serikat (AS) merupakan aktor bela diri internasional. Ia telah membantu memopulerkan film seni bela diri pada 1970-an. Berikut adalah film populer yang pernah dibintangi Lee, antara lain:

1. The Big Boss (1971)

Film yang berhasil meraih kesuksesan box office ini mengisahkan tentang kehidupan Cheng Chao-an (Bruce Lee). Ia adalah anak kota yang pindah bersama sepupunya untuk bekerja di pabrik es. Ia pindah ke luar kota karena terlibat janji dengan keluarga untuk tidak pernah terlibat dalam perkelahian apa pun.

Namun, ketika anggota keluarga mulai menghilang usai bertemu manajemen faktor, misteri dan tekanan yang dihasilkan memaksa Cheng melanggar janji tersebut. Kejadian ini membawa Cheng menghadapi kejahatan Big Boss. Saat menghadapi kejahatan tersebut, Cheng akan bertemu Chow May (Maria Yi).

2. Fits of Fury (1972)

Mengacu tvtropes.org, Fist of Fury (The Chinese Connection) adalah film seni bela diri aksi Hongkong yang ditulis dan disutradarai oleh Lo Wei. Film ini dibintangi oleh Bruce Lee sebagai Chen Zhen dalam film besar keduanya setelah The Big Boss.

Film ini menceritakan perjuangan Chen, murid Huo Yuanjia membela kehormatan orang Cina di Shanghai yang diduduki Jepang. Namun, perjuangan Chen membawa pihak yang bertanggung jawab atas kematian sang tuan ke pengadilan. Film ini memiliki tema rasisme dan balas dendam dengan latar Perang Sino-Jepang Kedua.

3. The Way of Dragon (1972)

Film ini mengangkat kisah Tang Lung (Bruce Lee) yang tiba di Roma untuk membantu sepupunya dalam bisnis restoran. Sepupunya ditekan untuk menjual properti ke sindikat yang tidak akan berhenti untuk mendapatkan apa keinginannya. Kedatangan Tang pun menimbulkan ancaman baru bagi sindikat dan tidak dapat dikalahkan.

Bos sindikat mempekerjakan seniman bela diri Jepang dan Eropa terbaik untuk melawan Tang, tetapi tetap saja kalah. Akhirnya, seniman bela diri Amerika, Colt dipekerjakan dan melakukan pertarungan dengan Tang di Colosseum, Roma.

4. Enter the Dragon (1973)

Menurut imdb, Enter the Dragon memfokuskan kisah pada tiga karakter utama. Karakter pertama adalah Lee (Bruce Lee) sebagai pria yang direkrut agensi untuk menyelidiki turnamen milik Han. Sebab, agensi percaya Han memiliki perdagangan opium.

Dua karakter lainnya adalah Roper (John Saxon) dan Williams (Jim Kelly) sebagai mantan teman tentara sejak kedatangan bangsa Vietnam. Roper dan Williams mengikuti turnamen mematikan di sebuah pulau.

5. Game of Death (1978)

Film ini menceritakan tentang Billy Lo (Bruce Lee), seorang master seni bela diri yang sangat terkenal dan membintangi banyak film. Namun, ia diincar sebagai target pembunuhan. Meskipun upaya pembunuhan terhadap Billy gagal, tetapi semua orang mengira ia sudah mati. Padahal, Billy hanya bersembunyi sambil mempersiapkan misi balas dendam.

