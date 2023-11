Profil Shin Ji Won Mantan Anggota Grup K-Pop Berry Good

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Shin Ji Won atau Johyun aktris Korea Selatan yang meraih popularitas sebagai mantan anggota grup Berry Good. Dikutip dari Soompi, pada 26 November 2023, agensi Jee Won, Ghost Studio secara mengonfirmasi rumor dia berpacaran dengan pebisnis. Kabar ini membuat namanya kembali dibicarakan para penggemar K-Pop.

Mengenal Shin Ji Won

Dikutip dari Fandom, pada 25 Oktober 2016, Shin Ji Won diperkenalkan sebagai anggota keenam dan terbaru dari Berry Good. Debut resminya sebagai anggota pada 1 November saat peluncuran album mini Glory. Tak hanya menjadi bagian dari Berry Good, Shin Ji Won juga berpartisipasi dalam acara survival MIXNINE pada Oktober 2017. Namun, perjalanannya di acara tersebut berakhir di episode 13 setelah menempati peringkat ke-24.

Perubahan besar Shin Ji Won pada Mei 2021. Kala itu JTG Entertainment mengumumkan pembubaran Berry Good. Dalam pernyataan resmi diungkapkan setelah pengambilalihan dengan Starweave Entertainment, Shin Ji Won akan melanjutkan kariernya di bawah naungan Starweave untuk sisa kontraknya.

Shin Ji Won juga pernah mengalami tantangan pribadi terkait kesehatannya. Pada 5 September 2019, JTG Entertainment mengumumkan, Shin Ji Won harus dirawat di rumah sakit karena enteritis akut. Shin Ji Won harus menjalani perawatan untuk pemulihan. Setelah Berry Good dibubarkan, Shin Ji Won mencoba peruntungannya dalam dunia akting. Berikut beberapa film dan serial drama yang pernah dibintangi Shin Ji Won.

Film

- Dragon Inn Part 1: The City of Sadness (2020)

- The Hypnosis (2021)

Drama

- Circle (tvN, 2017)

- Level Up (MBN, 2019)

- Men Are Men (KBS, 2020)

- Strange School Tales: The Child Who Wouldn't Come (TV Chosun, 2020)

