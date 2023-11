5 Hal tentang Ozzy Osbourne, Legenda Musik Rock Mantan Vokalis Black Sabbath

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Legenda musik rock Ozzy Osbourne bercerita tentang masalah kesehatannya tumor tulang belakang. Ia baru menjalani operasi punggung. Dia telah melewati berbagai upaya penanganan medis untuk mempertahankan kesehatannya. “Saya seharusnya sudah mati ribuan kali,” katanya dalam wawancara dengan Rolling Stone.

Ia telah menerima diagnosis penyakit Parkinson pada 2020. Sebelumnya, mantan vokalis Black Sabbath itu pernah kecanduan narkoba dan mengalami overdosis. “Saya telah melakukan banyak refleksi," tuturnya.

Tentang Ozzy Osbourne

1. Bermusik

Dikutip dari Britannica, ia dibesarkan dalam keluarga kelas pekerja. Pada usia 15 tahun, ia sempat bekerja menerima upah rendah. Dia juga pernah terlibat dalam kejahatan kecil, pada usia 17 tahun dipenjara selama dua bulan karena pencurian. Setelah dibebaskan, dia bernyanyi di sejumlah grup rock lokal. Ia membentuk band rock Earth dengan gitaris Tony Iommi.

2. Berkarier Solo

Sebelum berkarier solo ia vokalisnya Earth dan Black Sabbath. Pada 1978, Osbourne hengkang dari Black Sabbath. Pada saat yang sama ia dalam masalah penyalahgunaan obat. Semasa jeda dua tahun setelah dari Black Sabbath, ia memulai karier sebagai artis solo. Dalam memulai karier solonya ia dibantu gitaris Randy Rhoads.

3. Grammy Award

Hit Top 40 solo pertamanya Mama, I'm Coming Home dari album No More Tears (1991). Pada 1993, ia memenangkan Grammy Award untuk penampilan metal terbaik untuk lagu I Don't Want to Change the World. Penghargaan ini berkat konsistensinya terus melakukan rekaman lagu selepas hengkang dari Black Sabbath.

4. Mendirikan Studio Rekaman

Pada akhir tahun 1990-an, Osbourne mengumpulkan kembali anggota asli Black Sabbath untuk album dan tur baru. Pada 1999 band ini memenangkan Grammy untuk penampilan metal terbaik dengan lagu Iron Man. Pada 2013, Osbourne membuat rekaman studio pertamanya dengan Black Sabbath. Lagu God Is Dead? dari hasil rekaman tersebut, membuat band ini kembali meraih Grammy untuk penampilan metal terbaik.

5. Menghadiahkan Topi kepada Istrinya

Dikutip dari India Times, Sharon Osbourne mengatakan, topi adalah salah satu hadiah paling aneh dari suaminya yang pernah ia terima. Topi jerami itu tidak muat di kepalanya dan ada bunga di atas topi tersebut.

