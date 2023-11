Film Napoleon Raup Rp 326 Miliar dalam 2 Hari, Tayang di Indonesia 29 November

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Film Napoleon karya sutradara Ridley Scott telah meraup sekitar 21 juta dolar AS atau setara dengan Rp 326 miliar hingga Kamis, 23 November 2023. Film aksi epik Apple Original Films dan Sony Pictures ini baru dirilis Rabu, 22 November 2023.

Film tentang Napoleon Bonaparte ini mengincar penayangan global 5 hari senilai 70 juta-73 juta dolar AS, termasuk 40 juta dolar dari box office internasional. Jika angka tersebut bertahan, maka jumlah ini akan jauh melampaui proyeksi sebelum akhir pekan.

Pendapatan Film Napoleon Setelah 2 Hari Tayang

Film yang dibintangi Joaquin Phoenix tayang di 8 wilayah di luar negeri, termasuk Prancis dan Inggris. Pada Kamis, 24 November 2023, Napoleon menambahkan 40 pasar lagi, meningkatkan pendapatan luar negeri menjadi 8,9 juta dolar dalam 2 hari pertama. Negara-negara besar yang diluncurkan pada Kamis adalah Australia, Brasil, Jerman, Italia, dan Meksiko. Dilanjutkan di Spanyol. Secara total, akhir pekan ini akan mewakili 85 persen jejak internasional.

Film Napoleon akan tayang di bioskop Indonesia pada Rabu, 29 November 2023. Napoleon juga akan tayang di Tiongkok dan Jepang pada 1 Desember dan Korea pada 6 Desember.

Hingga Kamis, 23 November 2023 pendapatan teratas film Napoleon ditempati oleh Inggris (1,75 juta dolar), Prancis (1,74 juta dolar), Jerman (530 ribu dolar), Australia (493 ribu dolar), Italia (447 ribu dolar) dan Meksiko (424 ribu dolar).

Seputar Film Napoleon

Film Napoleon menggambarkan kehidupan dan petualangan sang jenderal terkenal dari Prancis. Joaquin Phoenix terpilih menjadi aktor yang memerankan tokoh Napoleon Bonaparte di film ini.

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Sutradara Ridley Scott telah mengambil inspirasi dari kisah nyata Napoleon Bonaparte, tokoh sejarah dengan peristiwa penting dan kepemimpinan yang luar biasa. Dia berencana menjadikan film ini sebagai saga epik dengan pengalaman sinematik yang mendalam. Film Napoleon mengisahkan tentang kehidupan pemimpin legendaris yang mulanya jenderal militer menjadi kaisar.

Vanessa Kirby memerankan Josephine, istri Napoleon. Sementara itu, Tahar Rahim berperan sebagai Paul Barras, seorang komisaris tentara revolusioner yang mengangkat Napoleon menjadi seorang jenderal.

Ridley Scott dan Joaquin Phoenix sebelumnya bekerja sama dalam Gladiator. Film Napoleon juga akan mempertemukan kembali Scott dengan penulis naskah David Scarpa. Keduanya pernah terlibat penggarapan film All the Money in the World.

DEADLINE

Pilihan Editor: Serba-serbi Film Napoleon: Pemeran dan Jadwal Rilis