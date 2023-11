Kontestan Squid Game: The Challenge Ancam Ajukan Tuntutan Hukum terhadap Netflix

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Sejumlah kontestan Squid Game: The Challenge yang diwakili pengacara mengancam akan mengajukan tuntutan hukum terhadap Netflix dan produser atas cedera yang dialami selama proses syuting. Para peserta mengaku menderita hipotermia dan kerusakan saraf karena syuting saat cuaca dingin di Inggris.

Sebuah firma hukum cedera pribadi di Inggris, Express Solicitors telah mewakili 2 kontestan dan kini masih berkomunikasi dengan calon penggugat lainnya. Express Solicitors mengatakan dalam pernyataan pers bahwa mereka sudah mengirimkan surat klaim kepada Studio Lambert, salah satu produser Squid Game: The Challenge yang tayang di Netflix pada Rabu, 22 November 2023.

“Dari apa yang kami ketahui, mereka mendorong batas-batas keamanan atas nama hiburan. Perusahaan produksi perlu memastikan bahwa standar kesehatan dan keselamatan di acara mereka tidak membuat orang-orang berada dalam risiko bahaya," kata CEO Daniel Slade.

Surat tuntutan tersebut merupakan langkah awal yang diambil, dan firma hukum tersebut mengatakan bahwa mereka sedang mengumpulkan bukti lebih lanjut dan kemudian akan mengajukan gugatan jika diperlukan.



Kontestan Squid Game: The Challenge Alami Hiportemia saat Main Red Light, Green Light

Squid Game: The Challenge. Dok. Netflix

Kontestan mengaku mengalamai hipotermia saat melakukan permainan pertama yaitu Red Light, Green Light di episode 1. Permainan tersebut mengharuskan pemain menghindari perhatian boneka robot perempuan raksasa yang mengancam. Dikatakan bahwa, meskipun pertunjukannya seolah-olah keseluruhan hanya berlangsung 5 menit, adegan tersebut sebenarnya diambil selama beberapa jam selama kondisi musim dingin. Dalam laporan diklaim suhu saat itu turun hingga 27 derajat Fahrenheit.

“Itu seperti zona perang,” kata salah satu kontestan yang dirahasiakan identitasnya. “Orang-orang dilarikan oleh petugas medis, tapi kami tidak bisa berkata apa-apa. Jika kamu berbicara, maka kamu keluar.”

Permainan ini sendiri difilmkan di Cardington Studios, bekas pangkalan Angkatan Udara Kerajaan di Bedford, saat cuaca dingin di Inggris. Netflix mengonfirmasi pada saat itu bahwa 3 dari 456 pemain memerlukan perhatian medis.

“Para kontestan mengira mereka mengambil bagian dalam sesuatu yang menyenangkan dan mereka yang terluka tidak menyangka akan menderita seperti yang mereka alami. Sekarang mereka mengalami cedera setelah menghabiskan waktu terjebak dalam posisi stres yang menyakitkan di suhu dingin," kata Daniel Slade.

Squid Game: The Challenge. Dok. Netflix



Tanggapan Produser Squid Game: The Challenge Soal Korban Cedera

Pekan lalu, produser Squid Game: The Challenge memberikan tanggapan mengenai laporan korban cedera selama syuting. "Kesejahteraan dan keselamatan jelas merupakan hal yang terpenting bagi kami. Dan kami telah mengambil tindakan yang tepat untuk menjaga semua orang," kata produser eksekutif John Hay.

Ia juga menjelaskan mengenai permainan Red Light, Green Light yang dilakukan saat cuaca yang dingin. "Itu adalah syuting yang besar dan rumit, dan itu adalah hari yang dingin, dan memakan waktu yang cukup lama. Tapi semua orang sudah siap untuk itu dan menjaganya dengan baik. Kami mengantisipasi dan benar-benar menguji semuanya dengan cermat sebelumnya dan memastikan kami mengambil semua tindakan yang tepat," kata John Hay.

Produser eksekutif Stephen Lambert mengungkapkan Squid Game: The Challenge memberikan hadiah yang begitu besar senilai 4,56 juta dolar AS untuk satu pemenang dan tentu tidak akan mudah memenangkannya. Menurutnya, Squid Game: The Challenge jauh lebih menyenangkan dan lebih mudah dibandingkan dengan beberapa acara survival yang telah ada. "Ini tidak lebih sulit dari itu dan di banyak acara Anda melihat orang-orang terkadang ditangani karena keluhan ringan, dan itulah yang terjadi dalam game tersebut," katanya.

Netflix merilis 5 episode pertama Squid Game: The Challenge pada Rabu, 22 November 2023. Ini merupakan reality competition series atau seri kompetisi realitas adaptasi dari serial Korea Selatan, Squid Game yang berhasil menjadi fenomena global.

THE HOLLYWOOD REPORTER | DEADLINE

