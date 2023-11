5 Idol K-Pop Asal Indonesia, dari Dita Karang hingga Zayyan

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - K-Pop menjadi budaya musik dari Korea Selatan yang bisa disebut mendunia. Tak hanya para penggemarnya yang tersebar dari berbagai negara, para pelakunya saat ini juga tak hanya dari Korea. Di Indonesia misalnya ada sejumlah talenta yang menjadi pelaku K-Pop di negeri ginseng. Para talenta ini melewati perjalanan panjang hingga mereka dapat debut di Korea Selatan. Berikut 5 idol K-Pop asal Indonesia:

1. Dita Karang (Secret Number)

Dita Karang merupakan perempuan berdarah Bali yang lahir pada 25 Desember 1996. Meski begitu ia dibesarkan di Jakarta. Sejak kecil, Dita sangat menyukai seni tari hingga balet. Saat duduk di bangku SMP, Dita sering mengikuti ajang kompetisi dance. Ketertarikannya pada dunia dance inilah yang membawa Dita bermimpi menjadi idol K-Pop.

Keinginannya menjadi idola K-Pop semakin besar tatkala Dita menggemari salah satu grup idol wanita asuhan YG Entertainment yakni 2NE1. Setelah lulus SMA, Dita melanjutkan pendidikannya di AMDA College and Conservatory of the Performing Arts di New York Amerika Serikat. Dirinya berhasil menyelesaikan pendidikannya pada tahun 2017 silam.

2. Vanya (Z-Girls)

Vanya memiliki nama lengkap Zhavanya Meidi. Ia merupakan salah satu dari anggota girl grup Z-Girls. Vanya berhasil bergabung dengan grupnya di bawah naungan Z-Pop Dream. Mengintip akun instagramnya di @Zhavanyameidi, dirinya kerap menunjukkan bakat dance nya dengan mengcover dance dari idol-idol K-Pop lain. Saat awal debut mereka, Z-Grils sempat banyak menerima perhatian dari netizen terlebih karena semua membernya bukan merupakan orang Korea.

3. Mavin (Z-Boys)

Tak hanya Vanya, salah satu putra bangsa bernama lengkap Malvin Saputra ini berhasil debut dalam boy grup K-Pop, Z-Boys. Z-Boys merupakan grup yang juga dinaungi oleh agensi Z-Pop Entertainment. Sama seperti Z-Girls, boy grup yang satu ini juga merupakan boy grup yang membernya berasal dari 7 negara yang berbeda.

4. Bleu (Eks 14u)

Bleu juga kerap disapa Loudi. Ia merupakan idol K-Pop pertama yang berasal dari Indonesia. Meskipun grup 14u tidak bertahan lama, Loudi atau Bleu merupakan pembuka jalan bagi para penerusnya.

5. Zayyan (XODIAC)

Pria bernama lengkap Muhammad Rifki Fahri Zayyan, ini merupakan anggota dari boy grup K-Pop yang baru debut tahun ini. Pria kelahiran 23 Februari 2000 ini telah melalui banyak kegagalan sebelum akhirnya berhasil debut menjadi idol K-Pop.

Zayyan terus berusaha hingga akhirnya dia dikenalkan sebagai salah satu anggota dari calon boy grup baru agensi OCJ Entertainment. Setelah beberapa waktu beraktivitas dengan nama OCJ Newbies, Zayyan akhirnya diumumkan sebagai salah satu anggota yang akan debut dibawah grup XODIAC. Hingga akhirnya pada 25 April 2023 lalu, Zayyan berhasil debut dengan single mereka yang berjudul “Throw a Dice”.

SHARISYA KUSUMA RAHMANDA I RADEN PUTRI I RACHEL FARAHDIBA R

Pilihan Editor: Kata Jessi, Ini Alasan Idola K-Pop Takut Jadi Diri Sendiri