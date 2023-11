Raja Charles III Puji BLACKPINK Sebagai Superstar Global yang Sebarkan Isu Penting

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - BLACKPINK menjadi salah satu tamu kehormatan dalam Perjamuan Negara Korea Selatan-Inggris yang diadakan di Istana Buckingham, Selasa 22 November 2023.

Acara perjamuan itu untuk menghormati kunjungan Presiden Korea Selatan, Yoon Suk Yeol dan ibu negara Kim Heon Hee, ke Inggris. Kunjungan itu dalam rangka untk memperkuat ikatan budaya antara kedua negara. Acara itu juga dihadiri beberapa pejabat Inggris dan Korea. Termasuk Perdana Menteri Rishi Sunak, dan anggota keluarga kerajaan, seperti Pangeran William dan Kate Middleton serta Putri Anne dan yang lainnya.

BLACKPINK duta COP26

BLACKPINK menghadiri jamuan makan malam tersebut sebagai duta COP26, yang mengadvokasi tujuan pembangunan berkelanjutan PBB. Lisa, Rose, Jennie dan Jisoo mendapat pengakuan selama jamuan makan tersebut karena membawa pesan kelestarian lingkungan kepada khalayak global.

Dalam pidatonya Raja Charles III memuji hubungan antara Korea Selatan dan Inggris, memuji langkah keberlanjutan Korea Selatan serta peranan BLACKPINK sebagai duta COP26.

“Sangat menginspirasi melihat generasi muda Korea merangkul perjuangan ini. Saya memuji Jennie, Jisoo, Lisa dan Rosé, yang lebih dikenal sebagai BLACKPINK, atas peran mereka dalam menyampaikan pesan kelestarian lingkungan kepada khalayak global sebagai Duta Kepresidenan COP 26 di Inggris, dan kemudian sebagai pendukung Tujuan Pembangunan Berkelanjutan PBB,” ujarnya.

Mendengar pujian dari Raja Charles, keempat anggota BLACKPINK nampak terkejut dan saling bertukar pandang. Raja Charles melanjutkan bahwa dia mengagumi BLACKPINK yang bisa memprioritaskan isu penting sambil menjadi superstar global.

Raja Charles memuji pengaruh Korea

Dia juga memuji bagaimana pengaruh Korea terhadap budaya pop Inggris. “Korea telah menjodohkan Danny Boyle dengan Bong Joon-ho, James Bond dengan Squid Game, dan Let It Be The Beatles dengan Dynamite milik BTS,” katanya. “Kebudayaan kita mempunyai kemampuan yang luar biasa untuk memikat imajinasi di seluruh dunia, mengubah apa yang disebut soft power menjadi negara adidaya bersama.”

Berbagai video yang menyoroti keempat anggota BLACKPINK di acara jamuan makan malam tersebut, serta pertemuan dengan Raja Charles III beredar di media sosial. Di Instagram Story Kerajaan Inggris, @theroyalfamily, Raja Charles nampak menyapa BLACKPINK. Dia berbincang-bincang dengan Rose, Jisoo, Jennie dan Lisa.

Jisoo tampil anggun mengenakan ball gown hitam, handbag dan stiletto rancangan Dior. Lisa mengenakan cape gown teal dari Georges Hobeika dan perhiasan Bulgari. Jennie mengenakan gaun berpotongan mermaid berwarna putih dan Rose mengenakan tube dress panjang berwarna hitam.

