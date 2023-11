Sinopsis Kraven the Hunter, Film yang Dibintangi Aaron Taylor-Johnson

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Film Kraven the Hunter akan ditayangkan pada 30 Agustus 2024. Cuplikan atau trailer film ini sudah dirilis sejak 20 Juni 2023. Trailer yang berdurasi tiga menit itu menunjukkan film tersebut akan mengisahkan mula Kraven, si pemburu yang diperankan oleh Aaron Taylor-Johnson. Melihat Kraven muda bertemu dengan singa kuat untuk mendapat kekuatan binatang.

Setelah beberapa tahun mempertimbangkan Kraven the Hunter, Sony Pictures tertarik mengembangkan menjadi film pada 2017. Pada Maret 2019, Sony Pictures mengonfirmasi film tersebut sedang dalam pengembangannya

Film Kraven the Hunter akan menceritakan seorang pemburu andal yang mengincar Spider-Man. Film ini disutradarai oleh J. C. Chandor bersama produser Avi Arad dan Matt Tolmach. Film ini ditulis oleh Art Marcum, Matt Holloway, dan Richard Wenk, seperti dikutip dari Antara. Kraven the Hunter akan tersedia di Netflix setelah penayangan bioskop selesai.

Sinopsis Kraven the Hunter

Sama dengan komiknya, film ini mengisahkan Sergei Kravinoff alias Kraven, bangsawan Rusia yang keluarganya terpaksa berimigrasi ke Amerika pada 1917, karena Revolusi Februari. Kraven menjadi pemburu yang obsesif. Ia menjadikan Spider-Man sebagai target dalam upaya memantapkan diri sebagai pemburu terbaik. Kraven mahir menembak dan bertarung. Kraven membentuk Sinister Six, tim yang salah satu anggotanya ada Doctor Octopus. Kravel suka berbuat onar dan memburu orang yang menghalanginya.

Dalam trailer, terlihat aktor dan aktris yang akan membintangi film ini. Karakter Kraven diperankan oleh Aaron Taylor-Johnson. Ia terpilih oleh Sony Pictures lantaran terpukau dengan aktingnya melalui trailer film Bullet Train. Selain Aaron, Sony Pictures memiliki pilihan aktor yang akan menjadi Kraven, yaitu Brad Pitt, Keanu Reeves, John David Washington, dan Adam Driver.

Pada Maret 2022, Sony Pictures mengumumkan, Ariana DeBose akan berperan sebagai Calypso. Ia akan menjadi kekasih Kraven dan cenayang voodoo yang menggunakan ramuan ajaib. Pembuat film mengeksplorasi hubungan romantis mereka dalam Kraven the Hunter. Alessandro Nivola akan berperan sebagai penjahat utama film ini dengan julukan The Rhino. Antagonis lainnya dalam film ini akan diperankan oleh Christopher Abbott sebagai The Foreigner.

