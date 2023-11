Asal-usul Met Gala, Acara Penggalangan Dana untuk Metropolitan Museum of Art Costume Institute

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Setiap tahun Met Gala menampilkan 250 busana dari koleksi permanen Costume Institute. Kostum yang ditampilkan inovatif banyak dari koleksi langka itu yang jarang terlihat di depan umum.

Pameran Costume Institute 2024 yang berlangsung di The Metropolitan Museum of Art merilis detail pertama seputar tema Met Gala 2024. Acara amal Met Gala 2024 akan digelar dengan tema Sleeping Beauties: Reawakening Fashion.

Tentang Met Gala

Dikutip dari Times of India, Met Gala acara penggalangan dana tahunan untuk kepentingan Metropolitan Museum of Art Costume Institute di New York City. Met Gala tiap tahun memiliki tema yang berlainan. Para tamu yang hadir mengenakan pakaian sesuai tema. Penentuan tema ini diharapkan bisa menginspirasi kreativitas dan inovasi dalam mode.

Met Gala biasanya dihadiri oleh selebriti, artis, musisi, model, dan orang yang berkaitan dalam industri mode. Para tamu yang hadir tidak terbuka untuk umum, namun melalui seleksi.

Met Gala bermula pada 1937, ketika filantropis Amerika, Irene Lewisohn mendirikan Costume Institute, sebelumnya bernama Museum of Costume Art. Pada 1946, Costume Art bergabung dengan Metropolitan Museum of Art, kemudian menjadi Costume Institute. Dua tahun kemudian, humas mode legendaris Eleanor Lambert memperkenalkan Costume Institute Benefit, acara penggalangan dana pertama untuk yayasan ini merayakan pembukaan pameran tahunan.

Baca Juga: Tukang Cat yang Curi Motor Milik Artis Nova Eliza Ditangkap

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Benefit mulanya acara makan malam khusus undangan dengan daftar tamu yang sebagian besar anggota masyarakat New York dan para petinggi industri mode. Acara awal Costume Institute Benefit ini diadakan di berbagai lokasi di seluruh New York City di tempat-tempat termasuk Central Park, Waldorf Astoria, dan Rainbow Room.

Pada 1995, Anna Wintour, pemimpin redaksi majalah Vogue menjadi salah satu ketua Met Gala. Semenjak bergabung di Met Gala ia dipuji karena mengubah acara tersebut dengan mendatangkan undangan dari kalangan selebriti hingga saat ini. Ia juga dikenal karena pengaruhnya dalam membentuk tema acara, daftar tamu, dan mode.

YOLANDA AGNE | INTAN SETIAWANTY

Pilihan Editor: Serba-serbi Met Gala 2024, Angkat Tema Sleeping Beauties: Reawakening Fashion