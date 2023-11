Serba-serbi Met Gala 2024, Angkat Tema Sleeping Beauties: Reawakening Fashion

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Pameran Costume Institute 2024 yang berlangsung di The Metropolitan Museum of Art resmi merilis detail pertama seputar tema Met Gala mendatang. Met Gala 2024 tampaknya akan menjadi pesta piyama terbesar sepanjang masa. Sebab, acara amal bergengsi Met Gala 2024 akan digelar dengan tema "Sleeping Beauties: Reawakening Fashion."

Setiap tahunnya, Met Gala akan menampilkan 250 busana dari koleksi permanen Costume Institute. Namun, kostum tersebut disajikan dengan cara yang inovatif. Bahkan, banyak dari koleksi langka itu yang jarang terlihat di depan umum sebelumnya.

Serba-serbi Met Gala 2024

Tanggal Met Gala 2024

Met Gala 2024 akan berlangsung pada Senin pertama bulan Mei, tepatnya jatuh pada 6 Mei 2024 di Kota New York. Gelaran mode sekaligus amal itu berlangsung di The Metropolitan Museum of Art. Met Gala merayakan pameran baru Costume Institute dengan tema yang bertajuk, “Sleeping Beauties: Reawakening Fashion.”

Detail Tema Met Gala 2024

Met Gala 2024 akan merayakan pameran baru Costume Institute, “Sleeping Beauties: Reawakening Fashion.” Namun, aturan resmi berpakaian atau dress code yang berkaitan dengan tema tersebut belum diumumkan.

Pameran ini akan menampilkan sekitar 250 busana langka yang diambil dari koleksi permanen Costume Institutes. Koleksi tersebut mencakup lebih dari 400 tahun sejarah mode. Sebut saja karya dari desainer kelas atas legendaris seperti Schiaparelli, Dior, Givechy, dan masih banyak lagi.

Andrew Bolton dan Kurator Wendy Yu yang bertanggung jawab di Costume Institute menambahkan bahwa pameran ini akan dibentuk di sekitar tiga “zona” utama, yakni tanah, laut, dan langit. Hal tersebut bertujuan untuk menghormati alam dan sebagai upaya untuk menelusuri hubungan manusia yang terus berubah dengan alam melalui mode.

Cara Menyaksikan Met Gala 2024

Tak sabar menantikan pagelaran mode Met Gala bertema putri tidur? Informasi seputar cara menonton Met Gala 2024 bisa dinantikan hingga mendekati acara.

Dalam beberapa tahun terakhir, penggemar mode telah menyaksikan semua acara di Met Gala melalui siaran langsung Vogue. Momen karpet merah disiarkan langsung di situs Vogue.com dan juga disiarkan langsung di seluruh platform digital media pimpinan Anna Wintour itu, seperti di Instagram, Facebook, dan Twitter.

Seputar Met Gala

Met Gala merupakan acara amal sebagai bentuk penggalangan dana untuk Costume Institute Museum Metropolitan. Secara tradisional, acara ini bertepatan dengan pembukaan pameran fesyen tahunannya. Tahun demi tahun, acara ini menghasilkan pendapatan sebesar delapan digit.

Tamu Undangan Met Gala

Daftar tamu undangan Met Gala dirahasiakan hingga malam sebelum acara berlangsung. Namun, beberapa nama besar dalam industri hiburan dan fashion jadi daftar tamu tetap yang rutin hadir. Mulai dari Beyoncé dan Lady Gaga hingga Madonna dan Rihanna.

VOGUE | THE INDEPENDENT

