Penampilan Jungkook BTS di Times Square New York yang Kejutkan Penggemar

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Jungkook BTS bikin heboh ARMY saat menyelenggarakan konser kejutan di pusat kota New York, Amerika Serikat. Penampilan dadakan di Times Square itu disambut meriah oleh ribuan penggemar yang memadati wilayah tersebut.

Pada Kamis, 9 November, Jungkook naik ke panggung TSX Entertainment yang terletak di jantung kota yang dijuluki Big Apple atau New York. Bintang K-Pop yang sedang mempromosikan debut solonya itu membawakan sekitar 5 lagu dari album Golden.

Dalam konser mini kejutannya, penampilan Jungkook dibuka dengan membawakan single hitnya Standing Next to You. Lalu dilanjutkan dengan lagu fenomenal 3D dan Seven. Member golden maknae tersebut juga membawakan potongan lagu Yes or No dan Please Don't Change.

Diumumkan 30 Menit Sebelum Jungkook Tampil

Menurut laporan dari Rolling Stone, penggemar telah mendapatkan pemberitahuan 30 menit sebelum penampilan Jungkook dimulai. Hanya dalam kurun waktu setengah jam, ribuan penonton antusias memadati Times Square tanpa menyisakan tempat kosong.

Jungkook BTS tampil di Times Square New York, Amerika Serikat pada Kamis, 9 November 2023. YouTube/BANGTANTV

Melalui video yang marak beredar di media sosial, gelombang fans tampak seperti lautan manusia yang berkumpul untuk menyaksikan idola Korea Selatan itu tampil. "Tempat ini luar biasa. Suatu kehormatan bisa tampil di Times Square New York. Pemandangannya luar biasa," kata Jungkook terkagum dengan apa yang dilihatnya di sela-sela lagunya sambil menghadap kerumuman penonton.

Pertunjukan tiba-tiba itu juga disiarkan langsung secara online melalui saluran YouTube resmi BTS dan Twitch Xbox yang bekerja sama dengan grup tersebut selama penampilannya di Times Square. Kedua kanal tersebut berhasil mengumpulkan lebih dari 280 ribu penonton gabungan.

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

"Kami merasa terhormat bisa bersama-sama menciptakan momen bersejarah ini untuk Jungkook dan seluruh grup BTS," ujar Nick Holmsten selaku co-CEO TSX Entertainment dalam pernyataan persnya kepada Billboard.

Momen Bersejarah Bagi Industri K-Pop di Amerika Serikat

Kesuksesan Jungkook jadi fenomena global. Hal ini terjadi berkat beberapa single dalam album barunya yang berhasil menduduki puncak tangga lagu dunia. Makanya, tak heran bila penggemar Jungkook di Amerika Serikat antusias menyambut idola mereka di Times Square yang ikonik.

Pihak TSX Entertainment juga setuju bahwa penampilan kejutan Jungkook tesebut menandai momen penting dalam musik, khususnya bagi penggemar K-Pop di negara Paman Sam. Tak hanya itu, mini konser Jungkook ini juga memiliki arti penting bagi Times Square dan Kota New York.

NME | BILLBOARD | ROLLING STONE

Pilihan Editor: Jimmy Fallon Sebut Semua Rekor Lagu Seven, Jungkook BTS: Aku Seperti Global Pop Star