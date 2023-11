5 Drama Korea yang Dibintangi Lee Yoo Bi

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Lee Yoo Bi dikenal sebagai aktris asal Korea Selatan yang telah banyak membintangi serial drama Korea. Bakatnya di bidang akting membuatnya dikenal penggemar hingga di seluruh dunia. Lee Yoo Bi memulai karirnya melalui sitkom pada 2011 berjudul Vampire Idol. Pada 2013, Yoo Bi memenangkan 20's Booming Star - Female di Mnet 20's Choice Awards ke-7 dan Aktris Pendatang Baru Terbaik di APAN Star Awards ke-2.

Pada 2014, Lee berhasil meraih Penghargaan Bintang Baru di SBS Drama Awards 2014. Setahun setelahnya, Lee Yoo Bi mendapat penghargaan Aktris Baru Terbaik dalam Miniseri di MBC Drama Awards 2015. Perannya di berbagai drama Korea membuat Yoo Bi dilirik banyak agensi, sehingga pada Juli 2023, diumumkan dirinya telah menandatangani kontrak eksklusif dengan Ghost Studio. Dilansir dari berbagai sumber, inilah 5 drama Korea rating tinggi yang dibintangi Yoo Bi:

1.7 Escape (2023)

7 Escape atau The Escape of the Seven bercerita tentang tujuh orang yang terlibat dalam hilangnya seorang gadis muda. Drakor itu dibuat oleh penulis dan sutradara serial hit The Penthouse. Dengan pemeran bertabur bintang termasuk Hwang Jung Eum, Uhm Ki Joon, Lee Joon, Lee Yoo Bi, Shin Eun Kyung, Yoon Jong Hoon, Jo Yoon Hee, dan Jo Jae Yoon.

Dilansir dari Soompi, pada episode The Escape of the Seven sebelumnya, Matthew Lee (diperankan oleh Uhm Ki Joon) akhirnya menjalankan rencana besarnya untuk membalas dendam. Setelah menggunakan alasan acara penggemar Han Mo Ne (Lee Yoo Bi) untuk menyatukan tujuh penjahat di satu pulau, dia melepaskan apa yang tampak seperti “kutukan Gadis PomPom” kepada mereka.

Dalam potongan gambar yang baru dirilis dari episode drama berikutnya, para penjahat berjuang mati-matian untuk bertahan hidup dan melarikan diri dari pulau mematikan itu dengan nyawa mereka. Satu foto menunjukkan Geum Ra Hee (Hwang Jung Eum) yang berlumuran darah pingsan di tanah, sementara foto lainnya menunjukkan Nam Chul Woo (Jo Jae Yoon) berjongkok di balik batu besar sambil mengamati sekelilingnya dengan cermat. Sementara itu, Han Mo Ne yang diperankan Lee Yoo Bi telah sepenuhnya meninggalkan citra aktris papan atas miliknya, matanya menyala-nyala karena tekad saat dia berjuang melewati rawa.

2.Yumi’s Cells (2022)

Yumi's Cells didasarkan pada webtoon populer tentang seorang pekerja kantoran biasa bernama Yumi yang diperankan oleh Kim Go Eun. Serial ini bercerita dari sudut pandang sel-sel otak di kepalanya yang mengendalikan pikiran, perasaan, dan tindakannya. Lee Yoo Bi berperan sebagai Ruby, rekan kerja Yumi yang genit dan aneh namun menyenangkan dan penuh kasih sayang.

3.The Penthouse Season 3: War in Life (2021)

Lee Yoo Bi membuat penampilan cameo di SBS The Penthouse 3 sebagai karakter tangguh yang terlibat dalam situasi berantakan dengan Joo Seok Kyung yang diperankan Han Ji Hyun.

Dilansir dari Soompi, Lee Yoo Bi berbagi cerita di balik karakternya dengan mengatakan, “Pendapat saya dimasukkan ke dalam gaya rambut ini. Dalam naskah, karakterku dideskripsikan menggunakan kata 'kotor', dan saat aku sedang beristirahat di rumah, aku membuat kuncir berantakan itu. Kami mencoba menata rambut persis seperti yang saya lakukan di rumah. Dengan wajah telanjang dan rambut acak-acakan, kamu pasti terlihat cantik 'kotor'. Menurutku itu sangat cocok dengan karakternya.”

4.Backstreet Rookie (2020)

Artis Korea Selatan, Lee Yu-bi dan Lee Jun-young mendapat peran penting sebagai bintang tamu di episode kedua Backstreet Rookie, secara singkat muncul sebagai tamu di toko serba ada tempat drama tersebut berlangsung. Ini adalah penampilan pertama Lee Yu-bi dalam sebuah drama sejak A Poem a Day pada tahun 2018, dan yang pertama bagi Lee Jun-young setelah Good Casting.

Dilansir dari Han Cinema, Lee Yu-bi mengambil peran yang hanya disebut sebagai 'Ibu Anjing'. Dia memerankan seorang wanita yang sangat sayang dengan anjingnya, dan juga memiliki pertemuan yang agak genit dengan karakter utama, manajer toko serba ada yang malang yang diperankan oleh Ji Chang-wook. Lee Yoo Bi diperhatikan oleh pemirsa karena terlihat cukup lucu bersama anjingnya, gambaran yang juga pernah dia tunjukkan di masa lalu melalui variety show.

Lee Jun-young, sebaliknya, berperan sebagai siswa sekolah menengah yang mencoba membeli rokok. Hal ini terkait dengan alur cerita yang sedang berlangsung di mana karakter Ji Chang-wookberusaha menangani penyelidikan polisi terkait penjualan barang terlarang kepada anak di bawah umur di toko serba ada. Hal ini membuatnya lebih relevan dengan alur cerita yang sedang berlangsung dibandingkan dengankarakter Lee Yoo Bi.

Secara umum format toko serba ada Backstreet Rookie memudahkan bintang tamu untuk tampil di program tersebut. Jung Eun-ji berperan sebagai wanita yang mempermalukan karakter Ji Chang-wook di depan pacarnya, sementara Park Jin-joo dan Kim You-jung tampil sebagai gadis sekolah dalam parodi Sunny-2010 yang mereka bintangi. Bahkan dengan Ko Kyu-pil yang muncul sebagai pemberi tip, tidak ada yang tahu berapa banyak bintang tamu yang mungkin dimiliki drama tersebut.

5.A Poem a Day (2018)

Drama Korea A Poem a Day mengisahkan kehidupan orang-orang yang bekerja di rumah sakit seperti ahli terapi fisik, ahli terapi rehabilitasi, ahli radiologi, perawat, peserta pelatihan medis dan banyak lagi. Ye Jae Wook bekerja sebagai ahli terapi fisik dan juga mengajar di bidang yang sama. Dirinya mulai bekerja sebagai pemimpin tim di rumah sakit. Sedangkan tokoh Woo Bo Young yang diperankan Lee Yoo Bi telah bekerja sebagai ahli terapi fisik selama 3 tahun.

Dalam drakor itu, Yoo Bi ingin menjadi seorang penyair, tetapi karena latar belakang keluarganya yang miskin, dia belajar untuk menjadi ahli terapi fisik. Shin Min Ho adalah seorang trainee, tapi dia tidak tertarik dengan terapi fisik. Nilainya tidak cukup bagus untuk sekolah kedokteran dan orang tuanya, yang keduanya dokter, memaksanya belajar terapi fisik.

