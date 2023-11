Lee Min Jung Ungkap Janin Anak Kedua Perempuan, Penggemar Ucapkan Selamat

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Lee Min Jung mendapat kejutan baby shower dari teman-teman terdekatnya. Dia mengunggah beberapa momen saat acara itu di Instagram Story-nya, Selasa 7 November 2023.

Dalam unggahan itu, Lee Min Jung, terlihat sedang membuka sebuah pintu dan terkejut melihat ruangan di dalamnya dihiasi dengan balon bernuansa pink dan peach, kue dan tumpukan kotak hadiah. "Terima kasih teman-teman atas kejutannya, dan kamera tersenyembunya," aktris berusia 41 tahun itu.

Selain video singkat, Lee Min Jung juga mengunggah foto dirinya dikelilingi oleh balon dan hadiah. Dia mengenakan jaket hitam, celana jeans dan kupluk hitam. Sambil memegang buket bunga, Lee Min Jung tersenyum bahagia mendapat kejutan dari teman-temannya.

Gender reveal janin Lee Min Jung

Namun yang paling menarik perhatian netizen adalah kue dengan tulisan “Welcome Princess Birdie” di atasnya. Selain kue, di salah satu balon hiasan juga terdapat tulisan "Baby Birdie is on her way."

Melihat unggahan itu tak sedikit penggemarnya yang ikut memberikan selamat kepada Lee Min Jung dan suaminya, Lee Byung Hun, seperti dikutip dari laman Koreaboo.

"Lee Byung Hun akan menjadi ayah perempuan! Selamat!" tulis seorang penggemar.

"Astaga!!! Dia pasti sangat bahagia," ujar yang lainnya.

“Karena anak sulungnya jauh lebih tua, saya yakin dia juga akan mendapat banyak kasih sayang dari kakak laki-lakinya," ujar penggemar lainnya.

“Wow, aku yakin putrinya akan sangat cantik," kata penggemarnya.

Keluarga Lee Min Jung dan Lee Byung Hun

Lee Min Jung dan Lee Byung Hun mengkonfirmasi kabar bahagia ini pada bulan Agustus. Saat itu agensinya, MSteam Entertainment membenarkan kalau Lee Min Jung tengah hamil anak kedua. Menurut agensi itu, pasangan ini sangat bahagia menanti kehadiran anak kedua mereka.

Lee Byung Hun dan Lee Min Jung menikah pada 2013. Dua tahun kemudian, Lee Min Jung melahirkan putra pertamanya pada 2015. Kini hampir delapan atau sembilan tahun kemudian mereka akan menyambut kelahiran anak kedua yang berjenis kelamin perempuan.

