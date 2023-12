Lee Min Jung Melahirkan Anak Kedua Ditemani Lee Byung Hun

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Lee Min Jung melahirkan anak kedua berjenis kelamin perempuan, pada hari Kamis, 21 Desember 2023. Kabar bahagia ini diketahui dari sumber agensi Lee Min Jung, MSteam Entertainment.

Menurut sumber tersebut, aktris berusia 41 tahun itu dan bayi peremuannya dalam keadaan sehat. “Lee Min Jung melahirkan seorang putri sore ini. Ibu dan putrinya dalam keadaan sehat, dan semua anggota keluarga bahagia," kata sumber itu.

Suami Lee Min Jung, aktor Lee Byung Hun yang saat ini sedang sibuk syuting Squid Game Season 2, juga dikabarkan menemani Lee Min Jung saat melahirkan putri mereka.

Kehamilan anak kedua

Kabar kehamilan anak kedua Lee Min Jung dan Lee Byung Hun diketahui sejak awal Agustus 2023. Saat itu, kedua agensi pasangan aktris dan aktor mengkonfirmasi kabar bahagia keluarga mereka.

"Benar bahwa Lee Min Jung sedang mengandung anak keduanya. Lee Byung Hun dan Lee Min Jung senang tentang ini karena keduanya berharap (untuk anak kedua)," kata MSteam Entertainment, Jumat, 4 Agustus 2023.

Kejutan gender reveal

Dua bulan kemudian, aktris drama Once Again itu mendapat kejutan baby shower dari teman-teman terdekatnya. Dalam unggahan di Instagram Story-nya, Selasa 7 November 2023, Lee Min Jung terlihat sedang membuka sebuah pintu dan terkejut melihat ruangan di dalamnya dihiasi dengan balon bernuansa pink dan peach, kue dan tumpukan kotak hadiah.

Selain video singkat, Lee Min Jung juga mengunggah foto dirinya dikelilingi oleh balon dan hadiah. Dia mengenakan jaket hitam, celana jeans dan kupluk hitam. Sambil memegang buket bunga, dia tersenyum bahagia mendapat kejutan dari teman-temannya.

Dari acara tersebut ada beberapa hal yang menunjukkan bahwa janin dalam kandungannya berjenis kelamin perempuan. Misalnya kue dengan tulisan “Welcome Princess Birdie” di atasnya. Selain kue, di salah satu balon hiasan juga terdapat tulisan "Baby Birdie is on her way."

Antusias menanti kelahiran anak kedua

Lee Min Jung dan Lee Byung Hun menikah pada tahun 2013. Pasangan yang memiliki perbedaan usia 12 tahun ini kerap terlihat hamonis dalam setiap kesempatan. Di tahun 2015, mereka dikaruniai anak pertama laki-laki, yang bernama Lee Joon Hoo.

Setelah kabar kehamilan anak kedua, Lee Min Jung mendapat banyak ucapan selamat. Baru-baru ini nenjelang kelahiran anak kedua, Lee Min Jung, sempat mengungkapkan perasaan gugup, seperti dilansir dari laman Star News. namun dia berusaha mengatasinya dengan pelatihan prenatal.

Sementara Lee Byung Hun yang memenangkan penghargaan aktor terbaik di Blue Dragon Film Awards ke-44, November lalu, mempersembahkan kemenangannya untuk keluarga. "(anak) Yang kedua akan lahir bulan depan. Saya akan berbagi kehormatan ini dengan Lee Min Jung, Lee Jun Hoo, dan Birdie yang sedang menonton dari rumah sekarang. Nice Buddy," katanya.

