Momen Emosional Adele Bertemu Dokter yang Membantunya Melahirkan saat Konser

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Penyanyi asal Inggris, Adele kembali menghadirkan momen ikoniknya. Kali ini, penyanyi berusia 35 tahun itu bertemu dengan dokter kandungan yang membantunya melahirkan anak pertama pada 2012. Kejadian tersebut berlangsung saat ia sedang tampil dalam konser Weekend with Adele Las Vegas, 29 Oktober lalu.

Pada pertunjukan di The Colosseum yang berlokasi di Caesars Palace, Adele menyanyikan lagu "When We Were Young." Di tengah lagu itu, saat sedang bernyanyi sambil mengunjungi para penonton yang hadir, ia pun tampak terkejut melihat seseorang yang familiar buatnya.

Adele Terkejut dan Menghampiri Dokter Kandungannya

Baca Juga: Menhan Prabowo Soroti Sikap Barat soal Pendudukan Israel di Palestina

"Ya Tuhan, Colin! Ini dokter yang melahirkan bayiku. Sudah bertahun-tahun aku tidak bertemu denganmu," kata Adele penuh emosional dan bergegas menghampiri ke tempat duduk dokternya.

Terharu dengan kehadiran dokter kandungannya, Adele pun memeluk Colin. Ia sampai menghentikan nyanyiannya karena pertemuan itu. Tak kuasa menahan perasaannya, Adele memeluk Colin dengan menangis tersedu-sedu.

Pertemuan itu mengingatkan Adele pada perjuangannya melahirkan Angelo pada Oktober 2012, buah hatinya dengan mantan suami, Simon Konecki. Namun, ia dan Simon berpisah pada 2019.

Adele menghampiri dokter yang membantunya melahirkan, di tengah penonton. Foto: Twitter Adele.daily.

"Maaf," kata Adele karena tak bisa melanjutkan lantunan lagu tersebut. Hal ini karena Adele masih terisak usai bertemu dengan Colin. Adele akhirnya meminta bantuan penonton untuk menyanyikan bagian lanjutan dari lagunya itu. Ia juga harus kembali melanjutkan konsernya dengan naik ke atas panggung.

Adele Ingin Punya Anak Lagi

Saat di depan panggung, Adele mengungkapkan harapannya untuk menambah anak lagi. "Aku sangat ingin punya bayi lagi, Colin," kata Adele kepada penonton di Vegas.

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Musisi tersebut sebelumnya diketahui pernah berbicara soal keinginannya untuk memiliki anak lagi. Pada Agustus 2023, Adele mengatakan hal yang sama di salah satu pertunjukannya. "Aku benar-benar ingin menjadi seorang ibu lagi," tutur Adele kepada penonton yang meminta bantuannya untuk memilihkan nama bayi

Sangat ingin punya anak lagi, Adele bahkan sudah membuat daftar nama calon anaknya sendiri. "Aku sebenarnya sudah menulis daftar. Jadi setiap aku melihat ada nama yang aku sukai, aku langsung menuliskannya di ponselku," ujar Adele.

Penyanyi "Hello" itu juga pernah menggoda para penggemar di tengah konser lainnya. Ibu satu anak itu menyebut nama pasangannya, Rich Paul. Saat penonton konser meminta Adele memilih antara nama Parker dan Spencer, dia berkata sudah memiliki ide sendiri untuk nama calon bayinya. "Aku tidak bisa sebut Parker karena Rich menyukai nama itu," kata Adele sambil bergurau dengan penggemarnya.

BILLBOARD | MIRROR

Pilihan Editor: Tanggapan Adele soal Perannya sebagai Istri Picu Rumor Pernikahan dengan Rich Paul