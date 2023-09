Keseruan Meghan Markle dan Pangeran Harry Menonton Konser Beyonce di Los Angeles

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Meghan Markle dan Pangeran Harry menonton konser Renaissance World Tour Beyonce di Stadion SoFi di Los Angeles, Jumat, 1 September 2023. Mereka juga mengajak ibu Meghan, Doria Ragland.

Meghan dan Doria mengikuti permintaan Beyonce, yang ingin penonton konsernya merayakan bulang ulang tahunnya dengan mengenakan busana perak. Meghan memakai rok perak dan tank top putih, sedangan Doria mengenakan pakaian turtleneck perak dan celana putih.

Dalam salah satu foto yang diposting di media sosial, ketiganya menonton pertunjukan dari private box yang menghadap ke stadion. Doria tampak mengambil foto pertunjukan tersebut di ponselnya, sementara Pangeran Harry, berdiri di dekat istrinya dengan tangan di saku. Harry mengenakan kemeja abu-abu dan blazer, dipadukan dengan celana putih.

Selain Meghan dan Pangeran Harry, beberap selebriti juga menonton konser Beyonce tersebut. Dari Sarah Paulson, Pedro Pascal, Kris Jenner, Tyler Perry, LeBron James, Kali Uchis dan Magic Johnson.

Hubungan pertemanan Beyonce, Jay Z dan Meghan Markle

Beyonce dan Jay Z dikaitkan dengan Meghan Markle sejak pidato mereka di Brit Awards 2019. Pasangan ini membuat ulang video musik APES. Tapi alih-alih berpose di depan “Mona Lisa” karya Leonardo da Vinci, mereka malah berdiri di depan potret megah Meghan yang mengenakan mahkota berkilau dan kalung mutiara. Mereka akirnya bertemu langsung dengan Meghan dan Pangeran Harry saat pemutaran perdana The Lion King di tahun yang sama.

Hubungan mereka pun semakin dekat, seperti yang terungkap dalam serial Netflix Harry & Meghan. Beyonce mengirimi pesan teks yang berisi dukungan untuk pasangan itu usai wawancara dengan Oprah Winfrey pada tahun 2021.

“Dia bilang dia ingin saya merasa aman dan terlindungi. Dia mengagumi dan menghormati keberanian dan kerentanan saya dan berpikir saya dipilih untuk mematahkan kutukan generasi yang perlu diubah," kata Meghan dalam serial itu.

Meghan Markle menonton konser Taylow Swift

Sebelum nonton konser Beyonce, Meghan juga terlihat di konser The Eras Tour Taylor Swit di SoFi Stadium bulan lalu. Dia nampak larut dalam suasana konser, bahkan sampai melompat dari kuris untuk menyanyikan lagu You Belong with Me. Meghan saat itu tidak didampingi Pangeran Harry karena sedang mengikuti pertandingan polo amal.

