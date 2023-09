Kim Bum Nyanyikan OST Boys Before Flowers di Fan Meeting Jakarta

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Acara fan meeting Kim Bum di Jakarta telah digelar pada Minggu malam, 3 September 2023. Aktor Korea Selatan itu sukses mengobati rindu para penggemarnya lewat acara bertajuk KIMBUM (Between U and Me) 2023 Asia Fan Meeting in Jakarta selama hampir 2,5 jam.

Kim Bum membuka penampilannya dengan menyanyikan lagu Wind Song dan Kiss the Rain yang merupakan original soundtrack atau OST dari drama yang dibintanginya, Tale of the Nine Tailed 1938. Ia memakai setelan jas berwarna merah muda yang dipadukan dengan kemeja putih.

"Aku Kim Bum. Apa kabar? Udah lama mau ketemu kalian semua. Mari membuat kenangan bersamaku hari ini," kata Kim Bum dalam Bahasa Indonesia yang disambut teriakan histeris dari penggemar di dalam Kempinski Grand Ballroom Grand Indonesia.



Kim Bum Sengaja Pilih Nyanyikan OST Boys Before Flowers

Aktor 34 tahun itu cukup membawakan banyak lagu dalam kesempatan fan meeting yang dipromotori oleh Viu kali ini. Salah satu lagu yang paling ditunggu-tunggu adalah OST dari Boys Before Flowers yang berjudul Because I'm Stupid. Drama yang dibintangi oleh Lee Min Ho dan dirilis pada 2009 tersebut memang sangat berkesan, telebih untuk penggemar lamanya.

"Drama Boys Before Flowers ini sangat berharga dan bikin saya bertemu kalian," kata Kim Bum setelah menyanyikan Because I'm Stupid. Selama penampilannya itu, penonton juga disuguhkan dengan cuplikan adegan Kim Bum di drama Boys Before Flowers.

Kim Bum dalam fan meeting di Kempinski Grand Ballroom Grand Indonesia, Jakarta, Minggu, 3 September 2023. TEMPO/Marvela

Adapun lagu spesial yang dijanjikan oleh Kim Bum sebelumnya adalah When I Get Old. Ia mengatakan bahwa lagu tersebut mengingatkannya kepada para penggemar. "Ketika saya mendengarkan lagu itu, saya memikirkan kalian akan selalu bersama saya," kata Kim Bum.

Tak kalah menarik, Kim Bum memilih lagu My Universe dari Coldplay dan BTS untuk menutup perjumpaan dengan penggemarnya. Para penggemar yang tidak menyangka langsung berteriak dan kompak mengangkat ponsel mereka untuk mengabadikannya.



Kim Bum Tersipu Malu Lakukan Flower Dance Challenge

Selain menyanyi, Kim Bum juga menunjukkan kemampuan menarinya. Dalam sesi Dancing Bum, sang aktor melawan para penggemar untuk menebak potongan puzzle dari foto karakter drama yang pernah dibintanginya. Dari ketiga soal yang diberikan, para penggemar berhasil menjawab benar dengan cepat sehingga Kim Bum dihukum untuk menarikan beberapa lagu K-pop perempuan.

Lagu pertama adalah Poppy dari StayC, kemudian Flower dari Jisoo BLACKPINK, dan terakhir Unforgiven milik LE SSERAFIM. Selama menari, Kim Bum terlihat begitu malu sambil tersenyum, namun ia tetap hafal dengan gerakannya. Kim Bum memang mengakui kalau selama beberapa bulan terakhir ia berlatih untuk menghafal gerakan dance dari lagu-lagu tersebut.

Sebelum acara berakhir, Kim Bum diberikan kejutan oleh penggemarnya melalui sebuah video. Kim Bum menjadi terharu dan matanya berkaca-kaca. Ia senang bisa kembali lagi ke Indonesia setelah sekian lama dan berjanji akan segera datang lagi.

"Rasanya saya benar-benar bisa kembali dengan rasa yang penuh dari kalian semua. Kan saya butuh 13 tahun untuk kembali ke sini, semoga kita tidak membutuhkan waktu lama lagi, seperti judul (fan meeting) semakin dekat ya. Saya yakin kita bisa bertemu lagi secepatnya," kata Kim Bum.

