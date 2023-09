Penyanyi Jimmy Buffett Meninggal karena Kanker Kulit, Paul McCartney Berduka

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Penyanyi dan penulis lagu Amerika Serikat, Jimmy Buffett meninggal setelah berjuang melawan kanker kulit yang dideritanya selama 4 tahun terakhir. Musisi yang terkenal dengan lagu Margaritaville ini menghembuskan napas terakhir pada Jumat, 1 September 2023 dalam usia 76 tahun.

“Jimmy meninggal dengan damai pada malam tanggal 1 September dikelilingi oleh keluarga, teman, musik, dan anjingnya,” demikian pernyataan yang diunggah di situs resmi dan halaman media sosial Jimmy Buffett pada Sabtu, 2 September 2023. “Dia menjalani hidupnya seperti sebuah lagu sampai napas terakhirnya dan akan sangat dirindukan oleh banyak orang.”

Dalam pengumuman tersebut, pihak keluarga idak menyebutkan di mana Jimmy Buffett meninggal. Namun, Jimmy Buffett mulai menjalani perawatan rumah sakit pada Senin, 28 Agustus 2023 lalu, menurut laporan TMZ.



Kenangan Paul McCartney dengan Jimmy Buffett

Seminggu yang lalu, Paul McCartney dilaporkan datang ke rumah Jimmy Buffett dan bernyanyi untuk keluarganya. Salah satu pendiri The Beatles itu begitu kehilangan sosok teman yang paling baik dan dermawan.

"Tampaknya begitu banyak orang hebat yang meninggalkan dunia ini, dan kini Jimmy Buffett adalah salah satunya. Saya sudah mengenal Jimmy selama beberapa waktu dan menganggapnya sebagai salah satu orang yang paling baik dan dermawan," tulis Paul McCartney di Twitter.

Jimmy Buffett (Instagram/@jimmybuffett)

Paul McCartney mengenang Jimmy Buffett pernah meminjamkannya sebuah gitar dan kemudian memberinya satu sebagai hadiah. Dia juga pernah berkolaborasi dalam salah satu lagu terakhir Jimmy Buffett berjudul My Gummy Just Kicked In.

"Banyak dari kita akan merindukan Jimmy dan kepribadiannya yang luar biasa," tulis Paul McCartney. "Sampai jumpa, Jim. Anda adalah pria dan teman yang sangat istimewa dan merupakan suatu kehormatan besar untuk mengenal dan mencintai Anda."

Rekan sesama penyanyi dan penulis lagu Elton John juga mengenang sosok pelantun lagu It's Five O' Clock Somewhere di Instagramnya. “Jimmy Buffet adalah seorang penghibur yang unik dan berharga. Penggemarnya memujanya dan dia tidak pernah mengecewakan mereka. Ini adalah berita yang paling menyedihkan. Seorang pria baik hati pergi terlalu cepat. Belasungkawa untuk Jane dan keluarga dari David dan saya," tulisnya.



Karier Jimmy Buffett di Dunia Musik

Pemilik nama lengkap James William Buffett dikenal sebagai penyanyi-penulis lagu, musisi, penulis, dan pengusaha Amerika. Pria kelahiran 25 Desember 1946 ini terkenal berkat lagu Margaritaville yang dirilis pada 14 Februari 1977.

Lagu dari album Changes in Latitudes, Changes in Attitudes tersebut menghabiskan 22 minggu di tangga lagu Billboard Hot 100 dan menduduki posisi No. 8. Lagu ini dilantik ke dalam Grammy Hall of Fame pada tahun 2016 karena signifikansi budaya dan sejarahnya.

